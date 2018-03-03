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    Слуцкий: «Очень рад возвращению Мусы в ЦСКА. Для него это шанс реабилитировать карьеру перед ЧМ-2018»

    Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил радость по поводу возвращения в армейскую команду нападающего Ахмеда Мусы. По мнению специалиста, нигериец поможет красно-синим заработать побольше очков в оставшихся матчах РФПЛ.

    «Очень рад, что Муса вернулся. Для нашего клуба это шанс заработать большее количество очков и забить большее количество голов. А для Мусы – шанс реабилитировать карьеру перед чемпионатом мира, шанс получить глоток свежего воздуха», – сказал Слуцкий.

    Муса был взят армейцами в аренду у «Лестера» до конца текущего сезона. В английский клуб форвард перешел из ЦСКА летом 2016 года.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    03.03.2018 14:35
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