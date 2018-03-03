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  • Бубнов: «Спартаку» необходима победа, но скорее «Локомотив» избавится от одного из преследователей»

Бубнов: «Спартаку» необходима победа, но скорее «Локомотив» избавится от одного из преследователей»

3 марта 2018, 13:12
19

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на матч 21-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«Прогноз – 2:1. Если брать прошедшие игры Лиги Европы, то «Локомотив» в них выглядел лучше «Спартака». Все в строю, Фарфан должен восстановиться.

В отличие от соседа «Спартак» вылетел из еврокубков. К тому же у красно-белых есть потери. Хотя им крайне необходима победа в этом матче, скорее, «Локомотив» избавится от одного из преследователей», – сказал Бубнов.

Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Бубнов Александр
Комментарии (19)
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1520072601
бубен бубни дальше это твоё кредо уж сколько раз попадался со своим мнением в просак когда всё да на оборот
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Супермачо
1520072822
Хорошая примета - Бубен всегда предсказывает с точностью до наоборот. )
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woyser
1520073493
Ну, Бубнов лучше всех знает. По мне так будет ничья 1-1.
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Робинзон
1520073645
не верю Спартак не проиграет .
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DOCTOR PENALTY
1520073933
Уважаю Палыча, но победить должен Спартак!!!
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Татарин за ЦСКА
1520073968
Вперед,Локомотив)))
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VVM1964
1520074850
Победит тот , кому больше нужна эта победа , кто приложит больше усилий и кому будет сопутствовать удача , а все прогнозы " яйца выеденного не стоят "
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Zenmaster
1520075039
Итог игры такой значимости -- предсказать невозможно -- любая ошибка(судейская в том числе) , может изменить ход игры !!!
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Freyd
1520081397
В последнее время Бубен в прогнозирование только промахивается!!
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Диктор
1520085344
Бубен как всегда предсказуем-а вот и не угадал,отрыв после игры будет уже 5 очков.
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