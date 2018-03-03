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    Бубнов: «Спартаку» необходима победа, но скорее «Локомотив» избавится от одного из преследователей»

    Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на матч 21-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

    «Прогноз – 2:1. Если брать прошедшие игры Лиги Европы, то «Локомотив» в них выглядел лучше «Спартака». Все в строю, Фарфан должен восстановиться.

    В отличие от соседа «Спартак» вылетел из еврокубков. К тому же у красно-белых есть потери. Хотя им крайне необходима победа в этом матче, скорее, «Локомотив» избавится от одного из преследователей», – сказал Бубнов.

    Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.03.2018 13:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 12:44

      Пусть будет справедливая победа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 18:47

      шансы равные, игра должна получиться классной а прогнозы до матча ни о чем не говорят, верю в победу Спартака!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +43

      SeriоuS 3 марта 2018, 17:38

      В этом сезоне счет 1:1 по матчам в которых судьи повлияли на результат. Буду надеяться этот матч без помощи судьи пройдет. Удачи Локомотиву, Локо в этом году очень не плохо играет с лидерами.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 марта 2018, 16:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бубен как всегда предсказуем-а вот и не угадал,отрыв после игры будет уже 5 очков.

      -4
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 3 марта 2018, 15:49

      В последнее время Бубен в прогнозирование только промахивается!!

      3
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      Рейтинг: +213

      Масоха 3 марта 2018, 15:45

      Спартак даст бой!

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 3 марта 2018, 15:03

      я бы предпочел избавиться от некомпетентного бубнова.

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 3 марта 2018, 14:29

      Победит - командная игра одного из соперников.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 марта 2018, 14:23

      Судья пару пенальти назначит. А Локо повод даст.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 марта 2018, 14:03

      Итог игры такой значимости -- предсказать невозможно -- любая ошибка(судейская в том числе) , может изменить ход игры !!!

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