Бубнов: «Спартаку» необходима победа, но скорее «Локомотив» избавится от одного из преследователей»

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на матч 21-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«Прогноз – 2:1. Если брать прошедшие игры Лиги Европы, то «Локомотив» в них выглядел лучше «Спартака». Все в строю, Фарфан должен восстановиться.

В отличие от соседа «Спартак» вылетел из еврокубков. К тому же у красно-белых есть потери. Хотя им крайне необходима победа в этом матче, скорее, «Локомотив» избавится от одного из преследователей», – сказал Бубнов.

Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.