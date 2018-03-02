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    Галицкий: «Хочу побыть частным человеком, который занимает любимым делом – футболом»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о планах на будущее.

    «Я специально совершал сделку [по продаже акций «Магнита» – прим. «Бомбардира»] как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город – для меня важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность и надо соответствовать.

    Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством.

    Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь», – цитирует Галицкого сайт администрации Краснодарского края.

    Напомним, что Галицкий продал акции «Магнита», чтобы сосредоточиться на «Краснодаре» и детско-юношеском футболе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2018 20:59
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 09:42

      ну и правильно, раз так решил нужно уважать его выбор. удачи во всех делах Сергею Николаевичу!

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 марта 2018, 08:48

      рановато на пенсию...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 марта 2018, 07:33

      Либо пойдет во власть, либо наехали что пришлось продать акции! Вопрос за какие средства будет жить клуб, содержатся школа и стадион?Если за заработанные, то они могут быстро закончится! Спонсоров как газпром или лукойл у нас в крае нет!

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > soccerfanivan 3 марта 2018, 11:38

      "Тандер" выкупил знаменитый банк ВТБ(кто там главный акционер упоминать нет смысла).Галицкому оставили 3% на "хлебушек" и всё!Картина маслом!Тех денег что у С.Н. конечно надолго не хватит.Уж слишком накладное дело содержать и клуб в высшем дивизионе,и всё остальное хоз-во...Думаю что "Краснодар "ожидают не лучшие времена и как не жаль,понижение в классе.Пусть не в этом году,но в обозримом будущем...

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 3 марта 2018, 05:35

      То что делает С.Н. заслуживает огромного уважения.Видели бы вы,друзья,сколько мальчишек ходит по городу в экипировке ФК "Краснодар"!Их сотни...Пусть не все пробьются в элитные лиги,кто-то отсеется,но мальчишки заняты любимым делом-ИГРОЙ!!!Причём практически бесплатно!Поля,идеальные условия для занятий,интернат для иногородних,серьёзные детские тренеры-всё это заслуга Галицкого.Жаль что он один такой у нас в стране...Ну а на счёт продажи бизнеса...там очень мутная и тёмная история...Поговаривают что "столичные" дали понять Галицкому что уж проще продать сейчас,чем потерять всё потом...Вот такой у нас "БИЗНЕС" ПО-РУССКИ.....

      4
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 марта 2018, 00:07

      Частным человеком ... лучше бы ЧЕСТНЫМ .

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 3 марта 2018, 00:06

      Елинственный бизнесмен из России в списке Форбс,сделавший состояние не на продаже природных ресурсов,а за счёт коммерческой грамотности и интуиции.При этом немалую часть своих доходов тратит на развитие футбола в регионе и в целом в стране.Достоин уважения.

      4
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 3 марта 2018, 00:06

      Странно, где он в футболе честных людей нашел?

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 2 марта 2018, 23:54

      Человеку предложили пост во власти , скоро все увидим

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 2 марта 2018, 23:15

      Ну сбрехнул немножко !!!! Ему можно!!!!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 марта 2018, 22:19

      Успехов со своим детищем!!!!

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