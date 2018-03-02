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  • Галицкий: «Хочу побыть частным человеком, который занимает любимым делом – футболом»

Галицкий: «Хочу побыть частным человеком, который занимает любимым делом – футболом»

2 марта 2018, 20:59
17

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о планах на будущее.

«Я специально совершал сделку [по продаже акций «Магнита» – прим. «Бомбардира»] как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город – для меня важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность и надо соответствовать.

Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством.

Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь», – цитирует Галицкого сайт администрации Краснодарского края.

Напомним, что Галицкий продал акции «Магнита», чтобы сосредоточиться на «Краснодаре» и детско-юношеском футболе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (17)
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Razvedchik - sniper
1520014798
Верим и надеемся!
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Пестрый
1520015177
Покайся что травил народ паленой водкой и просроченной колбасой и живи спокойно)))
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ilichsityFC
1520015926
Удачи Сергей Николаевич
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RedWhiteFans2
1520016286
Бизнес честным не бывает. Но если бы все нечестные бизнесмены занимались бы так филантробством как Галицкий, а не как Абрамович и ему подобные ( прикупившие европейские клубы кормящие экономику стран устраивающих нам санкции), то можно было бы и почетными гражданами страны становиться. Удачи и здоровья.
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Psih86
1520016705
Интересно есть такие ******* которые думают что добровольно продал Магнит?...
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ЖОРРО
1520018378
Успехов со своим детищем!!!!
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Муруал
1520024811
Елинственный бизнесмен из России в списке Форбс,сделавший состояние не на продаже природных ресурсов,а за счёт коммерческой грамотности и интуиции.При этом немалую часть своих доходов тратит на развитие футбола в регионе и в целом в стране.Достоин уважения.
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Krossmen73
1520044545
То что делает С.Н. заслуживает огромного уважения.Видели бы вы,друзья,сколько мальчишек ходит по городу в экипировке ФК "Краснодар"!Их сотни...Пусть не все пробьются в элитные лиги,кто-то отсеется,но мальчишки заняты любимым делом-ИГРОЙ!!!Причём практически бесплатно!Поля,идеальные условия для занятий,интернат для иногородних,серьёзные детские тренеры-всё это заслуга Галицкого.Жаль что он один такой у нас в стране...Ну а на счёт продажи бизнеса...там очень мутная и тёмная история...Поговаривают что "столичные" дали понять Галицкому что уж проще продать сейчас,чем потерять всё потом...Вот такой у нас "БИЗНЕС" ПО-РУССКИ.....
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Опорник84
1520051597
Либо пойдет во власть, либо наехали что пришлось продать акции! Вопрос за какие средства будет жить клуб, содержатся школа и стадион?Если за заработанные, то они могут быстро закончится! Спонсоров как газпром или лукойл у нас в крае нет!
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OfaZavr
1520059375
ну и правильно, раз так решил нужно уважать его выбор. удачи во всех делах Сергею Николаевичу!
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