Галицкий: «Хочу побыть частным человеком, который занимает любимым делом – футболом»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о планах на будущее.

«Я специально совершал сделку [по продаже акций «Магнита» – прим. «Бомбардира»] как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город – для меня важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность и надо соответствовать.

Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством.

Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь», – цитирует Галицкого сайт администрации Краснодарского края.

Напомним, что Галицкий продал акции «Магнита», чтобы сосредоточиться на «Краснодаре» и детско-юношеском футболе.