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    Галицкий продал акции «Магнита», чтобы сосредоточиться на работе в «Краснодаре»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий продал 29,1% акций сети магазинов «Магнит» банку ВТБ. После сделки он заявил, что не намерен отстраняться от управления футбольным клубом.

    «Я останусь в футбольном клубе «Краснодар». Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе», – сказал Галицкий.

    Сделка оценивается в 138 миллиардов рублей. В данный момент она ожидает одобрения профильных органов.

    В текущем сезоне «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после 20 матчей, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет девять баллов.

    Источник: ТАСС

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    16.02.2018 10:05
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +355

      kvm5 16 февраля 2018, 21:44

      удачи Краснодару

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 16 февраля 2018, 21:39

      Бред не пишите!!!
      Первое: продал-значит прижали
      Второе:займется клубом? подпитка финансов будет откуда? если новую такую тему не замутит, а это время!!! А футбол у нас прибыли не приносит, мы не англия!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 февраля 2018, 16:42

      Плохая новость...

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 февраля 2018, 14:47

      Галицкий, что-то знает. Не с проста сливает все акции.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > woyser 16 февраля 2018, 16:20

      просто магниту жо па приходит,точки прибыли не приносят наверное.

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      Рейтинг: +3282

      woyser > 3a zenit 17 февраля 2018, 02:41

      Тут вспоминается Абрамович, когда правительство вежливо попросило его вернуть кое какие акции и он не смог отказать. откуда нам знать, сколько реально стоят акции проданные Галицким, может это простая компенсация, а не реальная стоимость и ему выбора не предоставили. Мы эту кухню никогда не поймём, т.к тот кто в этом разбирается на этом сайте вряд ли будет сидеть))

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 14:46

      Вовремя сбагрил, народ уже магнитной тухлятины не желает.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > paracetamol 19 февраля 2018, 21:45

      Назвали "Магнит у дома" и сразу цены заломили.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 февраля 2018, 14:22

      УДАЧИ СЕРЕГА ТЕБЕ И КРАСНОДАРУ!

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 13:21

      Здесь не всё так просто и однозначно, но высказанное намерение вызывает симпатии и заслуживает похвалы.

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 16 февраля 2018, 12:45

      Ого! Два с половиной миллиарда баксов) Неплохо было бы из них хотя бы миллиардик пустить в Краснодар

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      Рейтинг: +11240

      alp 16 февраля 2018, 12:37

      Побольше бы таких Краснодаров в РФПЛ.. глядишь и через лет 5-6 уже никто не будет смеятся над планами взять чемпионат мира..

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 16 февраля 2018, 12:12

      Чтоб не как Анжи

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