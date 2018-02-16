Галицкий продал акции «Магнита», чтобы сосредоточиться на работе в «Краснодаре»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий продал 29,1% акций сети магазинов «Магнит» банку ВТБ. После сделки он заявил, что не намерен отстраняться от управления футбольным клубом.

«Я останусь в футбольном клубе «Краснодар». Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе», – сказал Галицкий.

Сделка оценивается в 138 миллиардов рублей. В данный момент она ожидает одобрения профильных органов.

В текущем сезоне «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после 20 матчей, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет девять баллов.