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  • Галицкий продал акции «Магнита», чтобы сосредоточиться на работе в «Краснодаре»

Галицкий продал акции «Магнита», чтобы сосредоточиться на работе в «Краснодаре»

16 февраля 2018, 10:05
45

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий продал 29,1% акций сети магазинов «Магнит» банку ВТБ. После сделки он заявил, что не намерен отстраняться от управления футбольным клубом.

«Я останусь в футбольном клубе «Краснодар». Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе», – сказал Галицкий.

Сделка оценивается в 138 миллиардов рублей. В данный момент она ожидает одобрения профильных органов.

В текущем сезоне «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после 20 матчей, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет девять баллов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (45)
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все_будет_AUDI
1518764832
Самый ушлепский магазин
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makson_klim
1518764866
Сейчас Магнит в топку бросят...
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insider_retro
1518765195
Человек всё больше прикипает к клубу, отстраняясь от всего побочного!! Пусть про него что угодно говорят злопыхатели, но его последовательные действия говорят о его целеустремлённости, продуманности и правильности принимаемых решений!!! Возможно он и подобные ему люди и преобразят лицо нашего футбола!!!!
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OfaZavr
1518765775
видимо сильно по нему ударили недавние финансовые трудности вот и решился на такой шаг, посмотрим что из этого выйдет.
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Danish Dynamite
1518767215
Как вращающийся в финансовой сфере, знаю, что без причины просто так никто ничего не продаёт, к тому же в таких масштабах, к тому же когда курс акций далеко не на своём пИке. Из бизнеса выходят так, чтобы получить максимальную прибыль. Обычно выжимают из компании наличность в виде дивидендов и при удобном случае продают пакет. Здесь же было далеко не так. Причина, думаю, в другом: он просто больше не верит в Магнит либо там есть какие-то подводные камни. Вот и решил выйти из бизнеса, пока хуже не стало. А футбол, благотворительность и т.д. - это уже второстепенный вопрос...
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andromend
1518767367
Если, вырученные не вложит в дело другое,Краснодару тяжко будет.Лишь бы в Лондон не махнул.А так Галицкий, конечно, для краснодарского футбола много сделал,молодец,конечно.Это не Миллер, за чужой счет, который в Зени быкует.
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BoltCX
1518767968
Я работаю в магните. Экономия доходит до смешного. Часто не привозят фасовочные пакеты, должность дворника сократили, отказались от доставки разменных денег, канцелярия за свой счет, подарки на новый год детям не подарили, вместо этого выставили их на прилавки и продавали по 350 р за коробку, планы продаж и мотивацию могут поменять за несколько дней до конца рабочего месяца, чтобы сэкономить на премиальной части сотрудников. В общем жесть. Кто меня возьмёт к себе на работу?)))
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Путник 13
1518768768
Население нищает быстрыми темпами , чек уменьшается, продукты произведённые в России стали безумно отвратительного качества , торговля хиреет , государство создаёт всё новые и новые проблемы для предпринимательства ...тут главное вовремя вынуть деньги ...успеть на подъёме акций ...возможно что после выборов всё грохнется совсем ..резервов практически не осталось..
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zigbert
1518769199
Галицкому респект -любовь к футболу перетягивает его профессиональную деятельность.
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Отчаянный Пердун
1518770444
Самое главное что он хочет подготовить молодых футболистов, доморощенных-воспитанников клуба. Только одно это вызывает уважение.
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