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    «Локомотив» отрабатывал реализацию стандартных положений перед матчем со «Спартаком»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком», которая прошла в Турции. На нем столичные футболисты провели товарищеский матч с солигорским «Шахтером» (2:0).

    Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени.

    – Почему решили отправиться в далекую Турцию, а не в соседний Сочи?

    – Прежде всего, из-за условий для работы, которые можно считать идеальными. В нашем распоряжении были тренажерные залы, восстановительный центр, бассейн. Но самое главное – великолепного качества поля в шаговой доступности. Кроме того, организаторы сбора предложили хороший спарринг, который мы провели в понедельник. И все это за те же деньги, за которые нам обошлась бы поездка в Сочи, где таких условий, увы, пока нет. Быть может, они появятся после чемпионата мира. Вот тогда и будем думать.

    – На чем был сделан акцент на этом сборе?

    – На отработке тактических действий. Потому тренировки носили в основном игровой характер. Кроме того, уделили внимание качеству исполнения стандартных положений.

    – Кстати, именно после розыгрышей стандартов, Тарасов и Михалик забили «Шахтеру» два безответных мяча.

    – Нам был очень нужен этот матч. Прежде всего для того, чтобы еще раз проверить, в каком состоянии футболисты подходят к игре со «Спартаком». И в этом плане соперник оказался вполне подходящим.

    – Не было риска в том, что кто-то из подопечных может получить травму?

    – К сожалению, от такой неприятности никто не застрахован даже на тренировке. Повторяю, такая встреча в режиме подготовки к матчу со «Спартаком» была необходима.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2018 08:43
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 3 марта 2018, 10:28

      По-любому этот сбор будет полезен команде,а качественное исполнение стандартов-это высшая квалификация футболиста!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 2 марта 2018, 15:07

      от ворот до ворот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 12:57

      Условия для тренировок в Турции лучше,выбор Локомотива очевиден.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10418

      ivany4 2 марта 2018, 11:27

      Вот Семин и выдал все тайны!))
      Придется Каррере изменить тактику!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 марта 2018, 11:01

      ЛОКО!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 2 марта 2018, 10:02

      это им не понадобится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 марта 2018, 09:48

      В Турции отели отлично подготовлены для размещения и тренировок команд... Всегда несколько полей, залы... Поэтому и выбор однозначен...

      5
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      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > insider_retro 2 марта 2018, 12:48

      при этом это дешевое место еще не стоит забывать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 2 марта 2018, 09:32

      Это дрезине не поможет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 2 марта 2018, 09:06

      локо не светит

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 2 марта 2018, 08:56

      Настрой на игру мне нравится

      2
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