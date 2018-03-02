«Локомотив» отрабатывал реализацию стандартных положений перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком», которая прошла в Турции. На нем столичные футболисты провели товарищеский матч с солигорским «Шахтером» (2:0).

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени.

– Почему решили отправиться в далекую Турцию, а не в соседний Сочи?

– Прежде всего, из-за условий для работы, которые можно считать идеальными. В нашем распоряжении были тренажерные залы, восстановительный центр, бассейн. Но самое главное – великолепного качества поля в шаговой доступности. Кроме того, организаторы сбора предложили хороший спарринг, который мы провели в понедельник. И все это за те же деньги, за которые нам обошлась бы поездка в Сочи, где таких условий, увы, пока нет. Быть может, они появятся после чемпионата мира. Вот тогда и будем думать.

– На чем был сделан акцент на этом сборе?

– На отработке тактических действий. Потому тренировки носили в основном игровой характер. Кроме того, уделили внимание качеству исполнения стандартных положений.

– Кстати, именно после розыгрышей стандартов, Тарасов и Михалик забили «Шахтеру» два безответных мяча.

– Нам был очень нужен этот матч. Прежде всего для того, чтобы еще раз проверить, в каком состоянии футболисты подходят к игре со «Спартаком». И в этом плане соперник оказался вполне подходящим.

– Не было риска в том, что кто-то из подопечных может получить травму?

– К сожалению, от такой неприятности никто не застрахован даже на тренировке. Повторяю, такая встреча в режиме подготовки к матчу со «Спартаком» была необходима.