Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» отрабатывал реализацию стандартных положений перед матчем со «Спартаком»

«Локомотив» отрабатывал реализацию стандартных положений перед матчем со «Спартаком»

2 марта 2018, 08:43
11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком», которая прошла в Турции. На нем столичные футболисты провели товарищеский матч с солигорским «Шахтером» (2:0).

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени.

– Почему решили отправиться в далекую Турцию, а не в соседний Сочи?

– Прежде всего, из-за условий для работы, которые можно считать идеальными. В нашем распоряжении были тренажерные залы, восстановительный центр, бассейн. Но самое главное – великолепного качества поля в шаговой доступности. Кроме того, организаторы сбора предложили хороший спарринг, который мы провели в понедельник. И все это за те же деньги, за которые нам обошлась бы поездка в Сочи, где таких условий, увы, пока нет. Быть может, они появятся после чемпионата мира. Вот тогда и будем думать.

– На чем был сделан акцент на этом сборе?

– На отработке тактических действий. Потому тренировки носили в основном игровой характер. Кроме того, уделили внимание качеству исполнения стандартных положений.

– Кстати, именно после розыгрышей стандартов, Тарасов и Михалик забили «Шахтеру» два безответных мяча.

– Нам был очень нужен этот матч. Прежде всего для того, чтобы еще раз проверить, в каком состоянии футболисты подходят к игре со «Спартаком». И в этом плане соперник оказался вполне подходящим.

– Не было риска в том, что кто-то из подопечных может получить травму?

– К сожалению, от такой неприятности никто не застрахован даже на тренировке. Повторяю, такая встреча в режиме подготовки к матчу со «Спартаком» была необходима.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Munez89
1519970209
Настрой на игру мне нравится
Ответить
vodomut
1519970793
локо не светит
Ответить
starche
1519972339
Это дрезине не поможет.
Ответить
insider_retro
1519973323
В Турции отели отлично подготовлены для размещения и тренировок команд... Всегда несколько полей, залы... Поэтому и выбор однозначен...
Ответить
Igor Belousov
1519974170
это им не понадобится
Ответить
Par Mezan
1519977713
ЛОКО!!!
Ответить
ivany4
1519979232
Вот Семин и выдал все тайны!)) Придется Каррере изменить тактику!
Ответить
zigbert
1519984679
Условия для тренировок в Турции лучше,выбор Локомотива очевиден.
Ответить
klyukin
1519992436
от ворот до ворот!
Ответить
nemolod
1520062107
По-любому этот сбор будет полезен команде,а качественное исполнение стандартов-это высшая квалификация футболиста!
Ответить
Главные новости
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
23:44
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
23:13
1
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
23
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
10
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
7
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
23:25
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
22:19
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
9
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
1
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
2
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
2
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+