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Набиуллин не выбирал между «Зенитом» и «Спартаком»

1 марта 2018, 07:30
14

Новичок «Зенита» защитник Эльмир Набиуллин рассказал о причинах своего перехода из «Рубина». По его словам, только клуб из Санкт-Петербурга проявил серьезный интерес к его персоне.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел в составе «Рубина» 14 матчей, в которых забил один гол.

– Вы как-то сказали: «Хотел бы стать для «Рубина» тем же, кем стал Тотти для «Ромы» или Джеррард для «Ливерпуля». Почему этого все-таки не случилось, и вы покинули Казань?

– Сложный вопрос. Прежде всего, хочу сказать, что я благодарен «Рубину» за все 10 лет, которые отыграл там, но нужно идти дальше, поэтому я решил покинуть команду и перейти в «Зенит».

– Когда в последний раз разговаривали с Курбаном Бердыевым?

– Перед уходом в «Зенит» пришел к нему посоветоваться. Он сказал, что понимает меня, пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной.

– Вами интересовался и «Спартак». Почему выбрали именно «Зенит»?

– Настоящий интерес был только со стороны «Зенита», поэтому мы решились на этот шаг. «Зенит» интересовался мной в течение многих лет, это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь.

– Если бы от «Спартака» и «Зенита» в один момент пришли идентичные предложения, как бы поступили?

– Я бы все равно выбрал «Зенит».

– Почему?

– Думаю, он больше подходит для меня.

– Почему трансфер затянулся до конца окна? Ведь из-за этого вы не попали в заявку на Лигу Европы.

– Переговоры вели мои представители, поэтому этот вопрос скорее к ним. Я только могу сказать, что узнал о предложении лишь за пару дней до перехода, в феврале, когда находился на сборе с «Рубином». Все произошло очень быстро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Спартак Набиуллин Эльмир
Комментарии (14)
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a_who
1519881500
Других ответов и не ждали ))) полируй лавку сынок !
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piligrim1986
1519881695
гггг))) ******** он еще тот ********))))
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oyabun
1519882098
Что еще он мог нам рассказать, будучи уже игроком Зенита? Осталось только добавить, что "с детства мечтал играть в Зените" ))
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_Marqella_
1519882131
Ты принял правильное решение....))
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zigbert
1519886153
Если бы перешел в Спартак,то наверное говорил бы совсем другое.
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Евгений Агеев
1519887504
"это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь." 1)Переводим: "здесь по настоящему большой бюджет, и я хотел наконец то заработать бабла" 2) А Спартак это не большой клуб для тебя? Что он имеет ввиду под большим клубом? Наверное читай пункт №1. Значит я все таки был прав...
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multi1984
1519888735
Кто хочет,тот играет в Зените. Сравнения по скамейке неактуальны. Лунев,Ерохин,Кузяев,Кокорин,Заболотный играют,ранее Смольников,Шатов,Дзюба, -плохо готовы вот и сидят на лавке.
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Garrincha58
1519889012
думаю через год в аренду обратно к Бикеичу
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Bobafett
1519889339
Точно, через года обратно, в аренду
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nik55
1519893167
какой выбор----главное зарплата
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