Набиуллин не выбирал между «Зенитом» и «Спартаком»

Новичок «Зенита» защитник Эльмир Набиуллин рассказал о причинах своего перехода из «Рубина». По его словам, только клуб из Санкт-Петербурга проявил серьезный интерес к его персоне.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел в составе «Рубина» 14 матчей, в которых забил один гол.

– Вы как-то сказали: «Хотел бы стать для «Рубина» тем же, кем стал Тотти для «Ромы» или Джеррард для «Ливерпуля». Почему этого все-таки не случилось, и вы покинули Казань?

– Сложный вопрос. Прежде всего, хочу сказать, что я благодарен «Рубину» за все 10 лет, которые отыграл там, но нужно идти дальше, поэтому я решил покинуть команду и перейти в «Зенит».

– Когда в последний раз разговаривали с Курбаном Бердыевым?

– Перед уходом в «Зенит» пришел к нему посоветоваться. Он сказал, что понимает меня, пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной.

– Вами интересовался и «Спартак». Почему выбрали именно «Зенит»?

– Настоящий интерес был только со стороны «Зенита», поэтому мы решились на этот шаг. «Зенит» интересовался мной в течение многих лет, это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь.

– Если бы от «Спартака» и «Зенита» в один момент пришли идентичные предложения, как бы поступили?

– Я бы все равно выбрал «Зенит».

– Почему?

– Думаю, он больше подходит для меня.

– Почему трансфер затянулся до конца окна? Ведь из-за этого вы не попали в заявку на Лигу Европы.

– Переговоры вели мои представители, поэтому этот вопрос скорее к ним. Я только могу сказать, что узнал о предложении лишь за пару дней до перехода, в феврале, когда находился на сборе с «Рубином». Все произошло очень быстро.