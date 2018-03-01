Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Набиуллин не выбирал между «Зенитом» и «Спартаком»

    Новичок «Зенита» защитник Эльмир Набиуллин рассказал о причинах своего перехода из «Рубина». По его словам, только клуб из Санкт-Петербурга проявил серьезный интерес к его персоне.

    В текущем сезоне 22-летний футболист провел в составе «Рубина» 14 матчей, в которых забил один гол.

    – Вы как-то сказали: «Хотел бы стать для «Рубина» тем же, кем стал Тотти для «Ромы» или Джеррард для «Ливерпуля». Почему этого все-таки не случилось, и вы покинули Казань?

    – Сложный вопрос. Прежде всего, хочу сказать, что я благодарен «Рубину» за все 10 лет, которые отыграл там, но нужно идти дальше, поэтому я решил покинуть команду и перейти в «Зенит».

    – Когда в последний раз разговаривали с Курбаном Бердыевым?

    – Перед уходом в «Зенит» пришел к нему посоветоваться. Он сказал, что понимает меня, пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной.

    – Вами интересовался и «Спартак». Почему выбрали именно «Зенит»?

    – Настоящий интерес был только со стороны «Зенита», поэтому мы решились на этот шаг. «Зенит» интересовался мной в течение многих лет, это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь.

    – Если бы от «Спартака» и «Зенита» в один момент пришли идентичные предложения, как бы поступили?

    – Я бы все равно выбрал «Зенит».

    – Почему?

    – Думаю, он больше подходит для меня.

    – Почему трансфер затянулся до конца окна? Ведь из-за этого вы не попали в заявку на Лигу Европы.

    – Переговоры вели мои представители, поэтому этот вопрос скорее к ним. Я только могу сказать, что узнал о предложении лишь за пару дней до перехода, в феврале, когда находился на сборе с «Рубином». Все произошло очень быстро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2018 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 1 марта 2018, 11:32

      какой выбор----главное зарплата

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 1 марта 2018, 10:28

      Точно, через года обратно, в аренду

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 марта 2018, 10:23

      думаю через год в аренду обратно к Бикеичу

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 1 марта 2018, 10:18

      Кто хочет,тот играет в Зените. Сравнения по скамейке неактуальны. Лунев,Ерохин,Кузяев,Кокорин,Заболотный играют,ранее Смольников,Шатов,Дзюба, -плохо готовы вот и сидят на лавке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 1 марта 2018, 09:59

      Пропал перспективный игрок к сожалению(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 1 марта 2018, 09:58

      "это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь."
      1)Переводим:
      "здесь по настоящему большой бюджет, и я хотел наконец то заработать бабла"
      2) А Спартак это не большой клуб для тебя? Что он имеет ввиду под большим клубом? Наверное читай пункт №1.
      Значит я все таки был прав...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 09:35

      Если бы перешел в Спартак,то наверное говорил бы совсем другое.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 1 марта 2018, 08:51

      Бердыев его отпустил с надеждой ,что Набиуллин все же вернется в Рубин через определенный промежуток времени, более зрелым игроком, в этом сомнений нет. Финансовая сторона у многих команд оставляет желать лучшего,в том числе и у Рубина и нет смысла его удерживать.Ну а "газовики "на высоте по финансам ,отсюда и этот трансфер.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      ваавва > fanchik 1 марта 2018, 10:00

      Скорее всего он и вернется, а может в Зените-2 будет играть!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 1 марта 2018, 08:28

      Ты принял правильное решение....))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > _Marqella_ 1 марта 2018, 09:31

      Для Зенита, да. Для своей карьеры, нет.Конечно может быть исключение, но шансов чертовски мало, скамейка губит, зарплата расхолаживает. Мое мнение.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 1 марта 2018, 08:28

      Что еще он мог нам рассказать, будучи уже игроком Зенита? Осталось только добавить, что "с детства мечтал играть в Зените" ))

      10
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11