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Набиуллин: «Моими деньгами до сих пор управляют родители»

1 марта 2018, 01:39
4

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин признался, что его доходами распоряжаются родители. Напомним, игрок зимой перешел в сине-бело-голубой клуб из казанского «Рубина».

– Халк на первую зарплату купил родителям дом. А Вы?

– Я купил большой торт и все деньги отдал родителям. Я и сейчас так делаю. Если они в чем-то нуждаются, но не могут себя позволить, я всегда помогу.

– Самый ценный подарок родителям?

– Я построил им загородный дом, а отцу купил внедорожник.

– Вашими финансами до сих пор распоряжаются родители?

– Я бы сказал так, да. Но если мне нужна будет какая-нибудь сумма, то я без проблем могу ее получить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Набиуллин Эльмир
Комментарии (4)
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polozovs
1519861016
Потому и перешёл в Зенит на лавку а не в СПАРТАК
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Viper for CSKA
1519871320
Как показывает опыт Неймара, это не всегда хорошо
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Nerlinger
1519872142
Крепись!!! Скоро жена будет управлять, ну ежели мамка жену позволит завести...
Ответить
BAIv
1519883917
будет ли при манчини шанс играть? итальнец странный ...
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