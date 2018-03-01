Набиуллин: «Моими деньгами до сих пор управляют родители»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин признался, что его доходами распоряжаются родители. Напомним, игрок зимой перешел в сине-бело-голубой клуб из казанского «Рубина».

– Халк на первую зарплату купил родителям дом. А Вы?

– Я купил большой торт и все деньги отдал родителям. Я и сейчас так делаю. Если они в чем-то нуждаются, но не могут себя позволить, я всегда помогу.

– Самый ценный подарок родителям?

– Я построил им загородный дом, а отцу купил внедорожник.

– Вашими финансами до сих пор распоряжаются родители?

– Я бы сказал так, да. Но если мне нужна будет какая-нибудь сумма, то я без проблем могу ее получить.