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    Набиуллин: «Моими деньгами до сих пор управляют родители»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин признался, что его доходами распоряжаются родители. Напомним, игрок зимой перешел в сине-бело-голубой клуб из казанского «Рубина».

    – Халк на первую зарплату купил родителям дом. А Вы?

    – Я купил большой торт и все деньги отдал родителям. Я и сейчас так делаю. Если они в чем-то нуждаются, но не могут себя позволить, я всегда помогу.

    – Самый ценный подарок родителям?

    – Я построил им загородный дом, а отцу купил внедорожник.

    – Вашими финансами до сих пор распоряжаются родители?

    – Я бы сказал так, да. Но если мне нужна будет какая-нибудь сумма, то я без проблем могу ее получить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2018 01:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 марта 2018, 08:58

      будет ли при манчини шанс играть? итальнец странный ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 1 марта 2018, 05:42

      Крепись!!! Скоро жена будет управлять, ну ежели мамка жену позволит завести...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 1 марта 2018, 05:28

      Как показывает опыт Неймара, это не всегда хорошо

      2
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    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 1 марта 2018, 02:36

      Потому и перешёл в Зенит на лавку а не в СПАРТАК

      -3
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