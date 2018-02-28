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Каррера поддержал решение о переносе встречи в Самаре

28 февраля 2018, 18:27
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу переноса кубковой игры его команды с «Крыльями Советов».

«Это не первый раз, когда переносят матч из-за мороза. В данном случае приняли правильное решение, комиссия хорошо сработала. В таких условиях невозможно играть, мы рискуем травмировать наших игроков. Я доволен решением. Было невозможно играть.

Усложнит ли это календарь «Спартака», учитывая, что нужно искать новую дату для матча? Мы не играем в Лиге Европы, поэтому, я думаю, дата найдeтся.

Что я могу сказать болельщикам? Я благодарю их за то, что они всегда рядом с командой. Это показатель любви, которую они испытывают к нам, я рад за это», — сказал итальянец.

Ранее гендиректор красно-белых Сергей Родионов сказал, что перенесенный матч может пройти в апреле.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Татарин за ЦСКА
1519831727
Каррера поддержал???Да вы чтоооо???мммм и правда что ли???Кто бы сомневался!!!
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серега кашин
1519831926
да надо было все матчи переносить, а то вчера ни одного гола и много вопросов от самих игроков как можно играть в такую погоду
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acer2003
1519832397
Думал он расстроился...
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subbotaspartak
1519832857
Кто нибудь сам по газону по морозу бегал? Я изведал. Но я не стоил нискоко, А с профессионалами морока. Мяч твёрдый, газон склизкий, К футболу далеко не близко.
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DZHEK_VOROBEY1987
1519834349
Ну правильно,лучше к воскресному дерби подготовиться нормально,а не травмы получать в -20.
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Sanek85
1519834836
П..... ры свинские!!!! Все продумали!!!! Б......дины!!!!!
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3ton
1519835354
Спартак так боится проиграть, что просит мачт перенести. Позорище... нашли причину переносить. Матч с Бильбао тоже должны были переность , но испанцы не ныли про мороз.
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3ton
1519835507
Болелы Спартака позорят Россию за пределами , а сам клуб в самой России позорится.
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