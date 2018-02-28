Каррера поддержал решение о переносе встречи в Самаре

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу переноса кубковой игры его команды с «Крыльями Советов».

«Это не первый раз, когда переносят матч из-за мороза. В данном случае приняли правильное решение, комиссия хорошо сработала. В таких условиях невозможно играть, мы рискуем травмировать наших игроков. Я доволен решением. Было невозможно играть.

Усложнит ли это календарь «Спартака», учитывая, что нужно искать новую дату для матча? Мы не играем в Лиге Европы, поэтому, я думаю, дата найдeтся.

Что я могу сказать болельщикам? Я благодарю их за то, что они всегда рядом с командой. Это показатель любви, которую они испытывают к нам, я рад за это», — сказал итальянец.

Ранее гендиректор красно-белых Сергей Родионов сказал, что перенесенный матч может пройти в апреле.