Родионов: «Матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в апреле»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов дал комментарий по переносу матча с «Крыльями Советов» в Кубке России.

«Это опасно и для здоровья футболистов, да и зрителям сегодня будет некомфортно находиться в таких условиях. Температура достаточно низкая, есть тенденция к понижению температуры. Прогноз говорит о том, что может быть -20 ко второму тайму. На мой взгляд, сегодня принято разумное решение, чтобы сохранить здоровье футболистов и зрителей. Что касается даты проведения матча, она будет обсуждаться. Будем искать удобный день и для «Крыльев Советов», и для нас.

Хотелось бы сказать пару слов о зрителях, которые поддерживают точку зрения нашей команды, – это и болельщики «Крыльев Советов», в том числе. Думаю, что они с пониманием отнесутся к этому решению. Что касается того, обсуждали ли решение с Андреем Тихоновым, и его реакции, то, как я уже сказал, решение должно быть разумным.

Завтра матча не будет. «Спартак» улетает. Скорее всего, матч пройдет уже в теплую погоду – в апреле. Надо смотреть удобные окна. Матч состоится в Самаре. В апреле погодные условия уже будут позволять сыграть. Дата будет обсуждаться. Мы ее узнаем позже.

Если говорить о том, что разные термометры на стадионе показали разную температуру, то, к сожалению, у нас никогда такой процедуры не проводилось – она для нас новая. Я, например, не помню. Увы, термометры имеют погрешности. Это очевидно. Температура на грани – поэтому очень опасно в таких условиях играть. Мы пробыли на поле почти полчаса – холодный воздух пронизывает до костей.

Тяжело ли было убедить делегатов? Нет, все отнеслись с пониманием. На кону здоровье спортсменов и зрителей. Спасибо за понимание. После матча многие могут не попасть на работу, подхватив простуду. Это очевидные вещи. Я очень рад, что сегодня разум восторжествовал», — сказал представитель клуба.

Пресс-служба «Крыльев Советов» ранее сообщила о готовности команды выйти на поле.