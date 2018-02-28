Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Родионов: «Матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в апреле»

Родионов: «Матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в апреле»

28 февраля 2018, 18:14
21

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов дал комментарий по переносу матча с «Крыльями Советов» в Кубке России.

«Это опасно и для здоровья футболистов, да и зрителям сегодня будет некомфортно находиться в таких условиях. Температура достаточно низкая, есть тенденция к понижению температуры. Прогноз говорит о том, что может быть -20 ко второму тайму. На мой взгляд, сегодня принято разумное решение, чтобы сохранить здоровье футболистов и зрителей. Что касается даты проведения матча, она будет обсуждаться. Будем искать удобный день и для «Крыльев Советов», и для нас.

Хотелось бы сказать пару слов о зрителях, которые поддерживают точку зрения нашей команды, – это и болельщики «Крыльев Советов», в том числе. Думаю, что они с пониманием отнесутся к этому решению. Что касается того, обсуждали ли решение с Андреем Тихоновым, и его реакции, то, как я уже сказал, решение должно быть разумным.

Завтра матча не будет. «Спартак» улетает. Скорее всего, матч пройдет уже в теплую погоду – в апреле. Надо смотреть удобные окна. Матч состоится в Самаре. В апреле погодные условия уже будут позволять сыграть. Дата будет обсуждаться. Мы ее узнаем позже.

Если говорить о том, что разные термометры на стадионе показали разную температуру, то, к сожалению, у нас никогда такой процедуры не проводилось – она для нас новая. Я, например, не помню. Увы, термометры имеют погрешности. Это очевидно. Температура на грани – поэтому очень опасно в таких условиях играть. Мы пробыли на поле почти полчаса – холодный воздух пронизывает до костей.

Тяжело ли было убедить делегатов? Нет, все отнеслись с пониманием. На кону здоровье спортсменов и зрителей. Спасибо за понимание. После матча многие могут не попасть на работу, подхватив простуду. Это очевидные вещи. Я очень рад, что сегодня разум восторжествовал», — сказал представитель клуба.

Пресс-служба «Крыльев Советов» ранее сообщила о готовности команды выйти на поле.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1519830981
Пока самарские болельщики собирали тёплые шмотки, Спартачок всё решил в кабинетах :)
Ответить
OfaZavr
1519831182
все верно, здоровье и качество футбола дороже!
Ответить
Artemka69
1519831188
А можно было просто сыграть на юге!!И не было бы всей этой каши и взаимных оскорблений!!!
Ответить
ramos6548
1519831264
здоровье игроков и болельщиков важнее очков! Клуб поступил умно и воспользовался своим правот отказа от игры в таких условиях. А в апреле играть будет куда комфортнее и тем и другим.
Ответить
retiremen
1519831373
Все правильно, одно не правильно. Два предыдущих матча зачем было проводить. Там игроки и болельщики дешевле?
Ответить
a_who
1519831865
Раньше в футбол играли летом ! это были лучшие времена !
Ответить
Burunduk
1519833269
Сугубо моё мнение. Будь на месте Спартака команда из первой 5ки РФПЛ решение было бы таким же. Выступление команды из ФНЛ в Еврокубках, для рейтинга страны не выгодно. Спартак явный фаворит турнира и его вылет из-за погоды никому не интересен, да ещё и риск травм. Таков наш РФС.
Ответить
Антон bx14e
1519837078
ежели переносить,то ВСЕ четвертьфиналы,а не только матчи народной команды.как всегда..
Ответить
ROSTOV SUPER
1519839213
В Перьми сыграли , Тосно играет , а Спартак не может , фуфы трюфельные !
Ответить
Кинстифа
1519879363
Жаль болел что приехали посмотреть игру.... Когда уже у нас в стране начнут составлять нормальные календари.... и что за идиот их составляет...
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
17
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
9
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
2
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
9
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Все новости
Все новости
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
22:57
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
22:30
1
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+