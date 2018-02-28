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Матч «Тосно» – «Луч-Энергия» могут отменить из-за мороза

28 февраля 2018, 18:05
8

Начальник команды «Луч-Энергия» Андрей Скорочкин сообщил, что кубковый матч против «Тосно» может не состоятся.

«Вероятность отмены сегодняшнего матча очень велика. Согласно регламенту УЕФА, если температура будет ниже 15 градусов мороза, команды могут отказаться от игры.

Команда «Луч-Энергия» воспользуется этим правом и не даст письменного согласия на проведение матча. Если температура будет ниже -15, игра не состоится.

Я заявил об этом на предыгровом совещании. В 18:30 будет сделан контрольный замер. Команда будет находиться в гостинице и ждать моего сигнала, выезжать ли на игру», — сказал функционер.

Ранее была отменена встреча «Крылья Советов»«Спартак». Представители московского клуба отказались выпускать команду на поле при -15.

Матч «Тосно» – «Луч-Энергия» запланирован на 19:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок
Комментарии (8)
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Tajik-za Zenit
1519831029
Щя в Питере холоднее чем в Самаре
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Татарин за ЦСКА
1519831899
да да да,перенесли игру спартака и что показать беленькими и пушистыми,отменят игру Тосно!!!!Это,блтдь российский футбол мать его!!!
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серега кашин
1519832418
игры по любому не будет
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movie
1519833947
Зенит-Арена вам в помощь, единственный стадион, готовый к футболу в феврале. но ***** дорогооооой
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Serjoga
1519834771
Сейчас -13! Так что играть будут! Но чем отличается -15 от -13? У РФС просто нет мозгов! Кому нужен этот кубок (в смысле турнир)?
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ilichkadr
1519842273
Всё, в полуфинал Кубка России выходит "Тосно"!
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