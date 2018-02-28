Матч «Тосно» – «Луч-Энергия» могут отменить из-за мороза

Начальник команды «Луч-Энергия» Андрей Скорочкин сообщил, что кубковый матч против «Тосно» может не состоятся.

«Вероятность отмены сегодняшнего матча очень велика. Согласно регламенту УЕФА, если температура будет ниже 15 градусов мороза, команды могут отказаться от игры.

Команда «Луч-Энергия» воспользуется этим правом и не даст письменного согласия на проведение матча. Если температура будет ниже -15, игра не состоится.

Я заявил об этом на предыгровом совещании. В 18:30 будет сделан контрольный замер. Команда будет находиться в гостинице и ждать моего сигнала, выезжать ли на игру», — сказал функционер.

Ранее была отменена встреча «Крылья Советов» – «Спартак». Представители московского клуба отказались выпускать команду на поле при -15.

Матч «Тосно» – «Луч-Энергия» запланирован на 19:30 по московскому времени.