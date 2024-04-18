Карраскаль высказался о шансах «Динамо» на золотые медали в этом сезоне

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о перспективах команды в оставшейся части сезона.
«Очень обидные поражения были у нас в чемпионате в последних трех матчах. Но это нас не сломило. Мы продолжаем работать дальше и бороться. Для нас все оставшиеся матчи очень важны, не выделяем какие-то из них. У нас еще остаются шансы выиграть РПЛ, а также мы боремся за Кубок России», – сказал Карраскаль.
- «Динамо» после 23 матчей занимает 3-е место в РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.
- В Кубке России бело-голубые встретятся на втором этапе 1/2 финала Пути регионов со «Спартаком».