Карраскаль высказался о шансах «Динамо» на золотые медали в этом сезоне

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о перспективах команды в оставшейся части сезона.

«Очень обидные поражения были у нас в чемпионате в последних трех матчах. Но это нас не сломило. Мы продолжаем работать дальше и бороться. Для нас все оставшиеся матчи очень важны, не выделяем какие-то из них. У нас еще остаются шансы выиграть РПЛ, а также мы боремся за Кубок России», – сказал Карраскаль.