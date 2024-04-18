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    • Карраскаль высказался о шансах «Динамо» на золотые медали в этом сезоне

    Карраскаль высказался о шансах «Динамо» на золотые медали в этом сезоне

    Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о перспективах команды в оставшейся части сезона.

    «Очень обидные поражения были у нас в чемпионате в последних трех матчах. Но это нас не сломило. Мы продолжаем работать дальше и бороться. Для нас все оставшиеся матчи очень важны, не выделяем какие-то из них. У нас еще остаются шансы выиграть РПЛ, а также мы боремся за Кубок России», – сказал Карраскаль.

    • «Динамо» после 23 матчей занимает 3-е место в РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.
    • В Кубке России бело-голубые встретятся на втором этапе 1/2 финала Пути регионов со «Спартаком».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1713455670
    ...шансы есть всегда, только какие?...
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    Suvorov71
    1713456108
    Золото уже давно закуплено, только другой драг металл, вы можете добыть
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    Cleaner
    1713457330
    Укурился Карраскаль, глюки о динамовском чемпионстве пришли...)))
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