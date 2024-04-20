«К черту все!»: фанаты «Зенита» приостановят бойкот ради двух матчей

Болельщики «Зенита» из движения «Ландскрона» призвали посетить две игры этого сезона.

Речь идет о двух финальных матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА.

«2 мая. 15 мая. Это наши даты, отметьте их для себя и отложите в сторону всe, что не связано с «Зенитом».

Футбол для нас – это уже не результаты, от них мы уже не зависим, это момент – и это совершенно точно два последних матча без Fan ID.

Первый матч с ЦСКА мы проводим на выезде и готовиться стартовать туда необходимо уже сейчас. Берите билеты на самолeты, поезда, бронируйте места в автобусе, готовьте свои автомобили. Мы должны быть там!

Далее проследует домашняя ответная игра, и это день, в который безоговорочно должен будет работать принцип «опять футболом болен Ленинград».

Качайте всех давних знакомых, вытаскивайте их из дома, захватывайте их умы идеей посещения стадиона. К черту все! Все на Кубок России!» – говорится в заявлении «Ландскроны».