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    • «К черту все!»: фанаты «Зенита» приостановят бойкот ради двух матчей

    «К черту все!»: фанаты «Зенита» приостановят бойкот ради двух матчей

    Болельщики «Зенита» из движения «Ландскрона» призвали посетить две игры этого сезона.

    Речь идет о двух финальных матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА.

    «2 мая. 15 мая. Это наши даты, отметьте их для себя и отложите в сторону всe, что не связано с «Зенитом».

    Футбол для нас – это уже не результаты, от них мы уже не зависим, это момент – и это совершенно точно два последних матча без Fan ID.

    Первый матч с ЦСКА мы проводим на выезде и готовиться стартовать туда необходимо уже сейчас. Берите билеты на самолeты, поезда, бронируйте места в автобусе, готовьте свои автомобили. Мы должны быть там!

    Далее проследует домашняя ответная игра, и это день, в который безоговорочно должен будет работать принцип «опять футболом болен Ленинград».

    Качайте всех давних знакомых, вытаскивайте их из дома, захватывайте их умы идеей посещения стадиона. К черту все! Все на Кубок России!» – говорится в заявлении «Ландскроны».

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    Источник: телеграм-канал «Ландскроны»

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    Комментарии (5)
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    Айболид
    1713615463
    Чё за ботва ? Какая приостановка бойкота ? Вираж массово оформляет "фануйди" ? Них.я подобного . На мячики где "собачий паспорт" не нужен и так ходят , без всяких "воззваний".
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    ...уефан
    1713615787
    ...Миллер в Питере и так с посещаемостью справляется)...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713616074
    Ландскрона большей частью будет болеть за бразильцев в форме Зенита, а не российских игроков
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    Номэд
    1713616409
    ...Качайте всех бо.мжей, вытаскивайте их из помоек и баков, захватывайте их умы идеей посещения стадиона, где раздадут бесплатный ролтон и доширак. Спиртсменту сто грам сивухи, а палковжопцу - толстую палку. И так далее.
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    Айболид
    1713617214
    Свинарник ни одной новости о Зените не пропускает , про своих им скучно читать .
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