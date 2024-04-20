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    РПЛ опубликовала календарь до конца сезона

    Российская Премьер-лига обнародовала график заключительных туров чемпионата и оставшихся матчей Фонбет Кубка России.

    Стал известен календарь РПЛ с 27-го по 30-й тур.

    • Кубок

    1 мая (среда)

    18:00 «Динамо» – «Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

    2 мая (четверг)

    19:15 ЦСКА – «Зенит» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)

    19:15 «Ростов» – «Балтика» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

    • 27-й тур

    4 мая (суббота)

    17:00 «Оренбург» – «Крылья Советов»

    19:30 «Краснодар» – «Ахмат»

    5 мая (воскресенье)

    16:30 «Динамо» – «Сочи»

    19:00 «Пари НН» – «Спартак»

    6 мая (понедельник)

    15:45 «Урал» – «Балтика»

    18:00 «Факел» – «Зенит»

    20:30 «Локомотив» – «Ростов»

    20:30 ЦСКА – «Рубин»

    • 28-й тур

    10 мая (пятница)

    16:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»

    11 мая (суббота)

    14:00 «Рубин» – «Ростов»

    16:30 «Спартак» – «Краснодар»

    19:00 «Зенит» – ЦСКА

    21:30 «Балтика» – «Динамо»

    12 мая (воскресенье)

    14:00 «Оренбург» – «Локомотив»

    16:30 «Факел» – «Урал»

    19:00 «Сочи» – «Пари НН»

    • Кубок

    15 мая (среда)

    20:45 «Зенит» – ЦСКА (финал Пути РПЛ, 2-й матч)

    • 29-й тур

    18 мая (суббота)

    14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»

    16:30 «Локомотив» – «Факел»

    19:00 «Сочи» – «Краснодар»

    19 мая (воскресенье)

    12:00 «Урал» – «Оренбург»

    14:15 «Спартак» – «Рубин»

    16:30 «Ростов» – «Балтика»

    19:00 «Ахмат» – «Зенит»

    20 мая (понедельник)

    20:00 «Пари НН» – ЦСКА

    • 30-й тур

    25 мая (суббота)

    16:30 «Зенит» – «Ростов»

    16:30 «Краснодар» – «Динамо»

    16:30 «Крылья Советов» – «Пари НН»

    16:30 ЦСКА – «Урал»

    16:30 «Рубин» – «Сочи»

    16:30 «Балтика» – «Локомотив»

    16:30 «Факел» – «Ахмат»

    16:30 «Оренбург» – «Спартак»

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1713612808
    херасе, с конями 2 матча за 4 дня.
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