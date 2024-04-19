Игнатов рассказал о работе со Слишковичем

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос об установке исполняющего обязанности главного тренера команды Владимир Слишковича на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0)

– Как отличаются установки Слишковича и Абаскаля? Вам все было понятно?

– Мы в целом поняли идею тренера. Просто где‑то еe не довели. Есть время до «Ростова», успеем что‑то наработать. Предстоит тяжeлая поездка. Уверен, что Слишкович более детально донесет до нас свою идею. Но [в матче с «Зенитом»], повторюсь, мы его поняли.