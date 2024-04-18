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    • Бышовец поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в концовке сезона

    Бышовец поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в концовке сезона

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0) сказал, что питает оптимизм по отношению к выступлениям красно-белых в концовке сезона.

    – Хорошее впечатление от матча и от результата. «Зенит» решил свою задачу. В «Спартаке» произошли изменения.

    Футболисты красно-белых почувствовали ответственность из-за смены тренера. Есть определенный оптимизм в том, что «Спартак» выступит вполне приемлемо в концовке сезона.

    – В следующем матче Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Бело-голубые возьмут реванш за поражение в чемпионате?

    – Тут вопрос не в реванше. Это дерби. Будет напряженный матч, и болельщики останутся довольны.

    • «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ с 35 очками после 23 матчей. Команда отстает на 3 очка от 3-й позиции.
    • Команда продолжит выступления в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:25
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1713442001
    Не о чем тут говорит. Болельщики срама и Динамо к нам приезжали, увидели полный стадион, думали, что в кино, на хороший фильм попали. Прошлая игра срама и Динамо, была похожа на ё*лю свиней. Только результат не вышел из логики игры. Вобщем, опять будет порнуха, с непредстказуемым результатом, при минимальном колличестве зрителей. БДСМ порно. :)))
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