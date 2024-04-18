Бышовец поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в концовке сезона

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0) сказал, что питает оптимизм по отношению к выступлениям красно-белых в концовке сезона.

– Хорошее впечатление от матча и от результата. «Зенит» решил свою задачу. В «Спартаке» произошли изменения.

Футболисты красно-белых почувствовали ответственность из-за смены тренера. Есть определенный оптимизм в том, что «Спартак» выступит вполне приемлемо в концовке сезона.

– В следующем матче Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Бело-голубые возьмут реванш за поражение в чемпионате?

– Тут вопрос не в реванше. Это дерби. Будет напряженный матч, и болельщики останутся довольны.