Президент «Урала» – после поражения от «Ростова»: «Мне стыдно выходить в город»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями после вылета команды из Фонбет Кубка России.

Уральцы дошли до первого этапа 1/2 финала Пути регионов.

На этой стадии они дома проиграли «Ростову» со счетом 1:3.

– Мы плохо играли с «Ростовом», ничего хорошего не показали. Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно.

Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело. Люди приходят смотреть на своих любимых футболистов, а футболистам начихать на этих людей.

Ребятам надо исправляться, мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру.

– В матче с «Сочи» команда наверняка захочет реабилитироваться.

– Я не знаю, что захочет команда. Если они мужики, они сделают всe, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Думаю, ребята будут настраиваться. Тяжелый матч, тяжелый выезд.