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    • Президент «Урала» – после поражения от «Ростова»: «Мне стыдно выходить в город»

    Президент «Урала» – после поражения от «Ростова»: «Мне стыдно выходить в город»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями после вылета команды из Фонбет Кубка России.

    • Уральцы дошли до первого этапа 1/2 финала Пути регионов.
    • На этой стадии они дома проиграли «Ростову» со счетом 1:3.

    – Мы плохо играли с «Ростовом», ничего хорошего не показали. Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно.

    Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело. Люди приходят смотреть на своих любимых футболистов, а футболистам начихать на этих людей.

    Ребятам надо исправляться, мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру.

    – В матче с «Сочи» команда наверняка захочет реабилитироваться.

    – Я не знаю, что захочет команда. Если они мужики, они сделают всe, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Думаю, ребята будут настраиваться. Тяжелый матч, тяжелый выезд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1713427443
    ..."Ноги босы, грязно тело И едва прикрыта грудь. Не стыдися, что за дело, Это многих славный путь.(с)...
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    vvv123
    1713430105
    Да ладно, в РПЛ бы уцелел!
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