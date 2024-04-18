Президент «Урала» – после поражения от «Ростова»: «Мне стыдно выходить в город»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями после вылета команды из Фонбет Кубка России.
- Уральцы дошли до первого этапа 1/2 финала Пути регионов.
- На этой стадии они дома проиграли «Ростову» со счетом 1:3.
– Мы плохо играли с «Ростовом», ничего хорошего не показали. Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно.
Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело. Люди приходят смотреть на своих любимых футболистов, а футболистам начихать на этих людей.
Ребятам надо исправляться, мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру.
– В матче с «Сочи» команда наверняка захочет реабилитироваться.
– Я не знаю, что захочет команда. Если они мужики, они сделают всe, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Думаю, ребята будут настраиваться. Тяжелый матч, тяжелый выезд.