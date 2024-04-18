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    Бубнов оценил результат матча «Зенит» – «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором московский клуб встречался с «Зенитом» (0:0). По его словам, красно-белые в этой встрече не наиграли на ничью.

    «Два матча «Спартак» играл с «Зенитом» под руководством Владимира Слишковича этой весной, и результат получился одинаковый – 0:0. Но разница всe же есть. В чемпионате красно-белые очень здорово прессинговали, имели моменты, чтобы забить и даже имели шансы выиграть. Здесь намeков на возможность победы не было совсем.

    «Зенит» столько моментов создал в кубковой встрече, сколько у них не было в игре чемпионата. И по идее команда Сергея Семака должна была выигрывать с крупным счeтом, но просто здорово действовал Максименко. В случае с не засчитанным голом уже и вратарь помочь не мог, но от VAR никуда не денешься, до миллиметра всe определяется.

    Может быть, парадоксально звучит, но «Спартак» в Санкт-Петербурге даже на ничью не наиграл. «Зенит», возможно, ждал, что спартаковцы большими силами вперeд пойдут, будут агрессивно играть. Но ничего подобного не было.

    Может быть, игра получилась такой напряжeнной, что и для красно-белых поражение фатальным не было. Ну проиграли и проиграли, в Пути регионов соперник даже проще будет.

    Если бы что-то принципиальное решалось на поле, то игра по характеру была бы совсем другой. А так у меня сложилось впечатление, что «Спартак» даже не пробовал борьбу навязывать.

    «Зенит» устраивает счeт, но команда в концовке атакует, делает замены на усиление, хотя могли бы просто контролировать мяч в середине поля. А «Спартак» даже не пытался! Да и выделить у гостей кроме Максименко особо некого», – написал Бубнов.

    • «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, где встретится с ЦСКА.
    • «Спартак» сыграет в полуфинале Пути регионов с «Динамо».

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (7)
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    СпорЦмен
    1713437435
    Я тоже считаю, что срамтаку повезло, что они увезли свое очко целым. Наверное, мясные высеры, считают по другому. Думают что Зенит отскочил. :))
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    Suvorov71
    1713437436
    Саша ну о чем ты говоришь, Спартак сейчас просто не в форме, и играют без желания, нет огонька, так отбывают номер, а вот помойка просто хлам, это стыдобоха смотреть на шемьпиньонов помойных
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    VPERDIV SPARTAK
    1713438837
    Очередной трениришка и снова позорище !)) Игра на отбой это как и что ?? У нас совсем аутсайдеры и то играют в атаку! Спартак совсем не по делу на 8 месте, должен в стыках находится с такой игрой
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