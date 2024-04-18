Бубнов оценил результат матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором московский клуб встречался с «Зенитом» (0:0). По его словам, красно-белые в этой встрече не наиграли на ничью.

«Два матча «Спартак» играл с «Зенитом» под руководством Владимира Слишковича этой весной, и результат получился одинаковый – 0:0. Но разница всe же есть. В чемпионате красно-белые очень здорово прессинговали, имели моменты, чтобы забить и даже имели шансы выиграть. Здесь намeков на возможность победы не было совсем.

«Зенит» столько моментов создал в кубковой встрече, сколько у них не было в игре чемпионата. И по идее команда Сергея Семака должна была выигрывать с крупным счeтом, но просто здорово действовал Максименко. В случае с не засчитанным голом уже и вратарь помочь не мог, но от VAR никуда не денешься, до миллиметра всe определяется.

Может быть, парадоксально звучит, но «Спартак» в Санкт-Петербурге даже на ничью не наиграл. «Зенит», возможно, ждал, что спартаковцы большими силами вперeд пойдут, будут агрессивно играть. Но ничего подобного не было.

Может быть, игра получилась такой напряжeнной, что и для красно-белых поражение фатальным не было. Ну проиграли и проиграли, в Пути регионов соперник даже проще будет.

Если бы что-то принципиальное решалось на поле, то игра по характеру была бы совсем другой. А так у меня сложилось впечатление, что «Спартак» даже не пробовал борьбу навязывать.

«Зенит» устраивает счeт, но команда в концовке атакует, делает замены на усиление, хотя могли бы просто контролировать мяч в середине поля. А «Спартак» даже не пытался! Да и выделить у гостей кроме Максименко особо некого», – написал Бубнов.