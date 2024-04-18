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    • Пименов предположил, кто сыграет в суперфинале Фонбет Кубка России

    Пименов предположил, кто сыграет в суперфинале Фонбет Кубка России

    Руслан Пименов поделился ожиданиями от решающих матчей Фонбет Кубка России.

    • В финале Пути РПЛ сыграют «Зенит» и ЦСКА.
    • В полуфиналах Пути регионов «Динамо» примет «Спартак», а «Ростов» – «Балтику».
    • Игры пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.

    «Какой самый интересный матч по итогам жеребьeвки? Однозначно «Динамо» – «Спартак».

    Бело-голубым нужно обыграть красно-белых и продемонстрировать, что прошлое поражение было просто случайностью.

    У последних, к слову, сейчас очень сложная ситуация и не менее сложная задача на конец сезона. Чтобы хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками, им нужно выиграть Кубок России.

    Кто может сыграть в Суперфинале Кубка страны? Думаю, что это могут быть «Ростов» с «Зенитом». Считаю эти команды фаворитами», – сказал Пименов.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 13:05
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1713436411
    ...не нужно ни кому, ни чего доказывать. Перестраивать команду, перестраивать игру нужно и главное - взять за шиворот всех тех, кто это должен обеспечить своей нормальной и честной работой, а если они этого не умеют и не хотят, то нахер их всех. Плюс тотальный контроль финансовой составляющей клуба...
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