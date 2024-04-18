Пименов предположил, кто сыграет в суперфинале Фонбет Кубка России

Руслан Пименов поделился ожиданиями от решающих матчей Фонбет Кубка России.
- В финале Пути РПЛ сыграют «Зенит» и ЦСКА.
- В полуфиналах Пути регионов «Динамо» примет «Спартак», а «Ростов» – «Балтику».
- Игры пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.
«Какой самый интересный матч по итогам жеребьeвки? Однозначно «Динамо» – «Спартак».
Бело-голубым нужно обыграть красно-белых и продемонстрировать, что прошлое поражение было просто случайностью.
У последних, к слову, сейчас очень сложная ситуация и не менее сложная задача на конец сезона. Чтобы хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками, им нужно выиграть Кубок России.
Кто может сыграть в Суперфинале Кубка страны? Думаю, что это могут быть «Ростов» с «Зенитом». Считаю эти команды фаворитами», – сказал Пименов.