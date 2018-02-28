Флорес: «Эспаньол» улучшил игру по сравнению с прошлым сезоном»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес рассказал о плане игры на матч с «Реалом», который позволил его команде одержать важную победу.

«По результатам этой встречи мы счастливы. Команда играла сильно, энергично, не теряя баланс между линиями. Считаю, мы заметно улучшили свою игру по сравнению с прошлым сезоном. Эта победа придаст нам дополнительную уверенность в себе.

Наша задача состояла в том, чтобы постепенно погасить атакующий порыв «Реала». Не менее важно и то, что нам удалось забить мяч в самом конце встречи. Мы в этом очень нуждались.

На это повлияло и то количество времени, которое мы провели на половине поля соперника во втором тайме», – сказал Флорес.

Матч 26-го тура испанской Примеры «Эспаньол» – «Реал» завершился со счетом 1:0.