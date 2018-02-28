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Судьи
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
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Эспаньол - Реал

27.02.2018, Вторник, 22:00 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 26 тур Эспаньол - Реал
Испания. Примера (2017/2018)
7 тур
1 октября, воскресенье 21:45 Реал 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
23 тур
18 февраля, суббота 18:15 Реал 2:0 Эспаньол
4 тур
18 сентября, воскресенье 21:45 Эспаньол 0:2 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 22:30 Реал 6:0 Эспаньол
3 тур
12 сентября, суббота 17:00 Эспаньол 0:6 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
37 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Эспаньол 1:4 Реал
18 тур
10 января, суббота 18:00 Реал 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 18:00 Реал 3:1 Эспаньол
19 тур
12 января, воскресенье 22:00 Эспаньол 0:1 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, вторник 23:59 Реал 1:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 21 января, вторник 23:59 Эспаньол 0:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
11 мая, суббота 23:59 Эспаньол 1:1 Реал
16 тур
16 декабря, воскресенье 22:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
5 марта, понедельник 00:30 Реал 5:0 Эспаньол
7 тур
2 октября, воскресенье 23:59 Эспаньол 0:4 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
13 февраля, воскресенье 23:00 Эспаньол 0:1 Реал
4 тур
21 сентября, вторник 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
21 тур
6 февраля, суббота 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
2 тур
12 сентября, суббота 22:00 Эспаньол 0:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
28 февраля, суббота 23:55 Эспаньол 0:2 Реал
6 тур
5 октября, воскресенье 23:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
8 марта, суббота 22:00 Реал 2:1 Эспаньол
8 тур
20 октября, суббота 23:55 Эспаньол 2:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 28 февраля 2018, 08:47

    очередной облом реала... жаль... снова потерял на них 1500.

    1
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    Рейтинг: +52

    BARCA R10 27 февраля 2018, 23:52

    воооот это да

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    Рейтинг: +39796

    acer2003 27 февраля 2018, 23:49

    Вот те раз ))

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 27 февраля 2018, 15:31

    1:3 или 2:4

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