Тихонов: «Про «Спартак» вообще никаких комментариев не даю»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о готовности своей команды к предстоящему матчу Кубка России со «Спартаком», который пройдет в Самаре. Специалист считает, что все покажет только сама игра.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, в 17:30 по московскому времени.

— Насколько «Крылья Советов» готовы к предстоящему кубковому матчу со «Спартаком»?

— Сложно сказать, это покажет только сама игра. Очень тяжелые погодные условия — непонятно, состоится ли вообще матч. Мы сами этого пока не знаем. Думаю, итоговое решение об этом будет принято за час-два до начала встречи, погода может быть очень суровой.

— Что можете сказать про вашего соперника — московский «Спартак»?

— Я про «Спартак» вообще никаких комментариев не даю.

— Видели поле на стадионе «Металлург» в Самаре? Говорят, там так много снега, что даже болельщики помогают расчищать поле…

— Болельщики расчищают не газон, а только трибуны. Само поле — зеленое. Оно под пленкой, чистое.

— С появлением нового стадиона в Самаре к чемпионату мира подобные проблемы исчезнут?

— Честно признаться, я еще даже не видел ни разу новую арену, только на видео.