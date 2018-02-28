Тихонов: «Про «Спартак» вообще никаких комментариев не даю»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о готовности своей команды к предстоящему матчу Кубка России со «Спартаком», который пройдет в Самаре. Специалист считает, что все покажет только сама игра.
Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, в 17:30 по московскому времени.
— Насколько «Крылья Советов» готовы к предстоящему кубковому матчу со «Спартаком»?
— Сложно сказать, это покажет только сама игра. Очень тяжелые погодные условия — непонятно, состоится ли вообще матч. Мы сами этого пока не знаем. Думаю, итоговое решение об этом будет принято за час-два до начала встречи, погода может быть очень суровой.
— Что можете сказать про вашего соперника — московский «Спартак»?
— Я про «Спартак» вообще никаких комментариев не даю.
— Видели поле на стадионе «Металлург» в Самаре? Говорят, там так много снега, что даже болельщики помогают расчищать поле…
— Болельщики расчищают не газон, а только трибуны. Само поле — зеленое. Оно под пленкой, чистое.
— С появлением нового стадиона в Самаре к чемпионату мира подобные проблемы исчезнут?
— Честно признаться, я еще даже не видел ни разу новую арену, только на видео.