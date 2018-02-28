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  • Тихонов: «Про «Спартак» вообще никаких комментариев не даю»

Тихонов: «Про «Спартак» вообще никаких комментариев не даю»

28 февраля 2018, 06:42
13

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о готовности своей команды к предстоящему матчу Кубка России со «Спартаком», который пройдет в Самаре. Специалист считает, что все покажет только сама игра.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, в 17:30 по московскому времени.

— Насколько «Крылья Советов» готовы к предстоящему кубковому матчу со «Спартаком»?

— Сложно сказать, это покажет только сама игра. Очень тяжелые погодные условия — непонятно, состоится ли вообще матч. Мы сами этого пока не знаем. Думаю, итоговое решение об этом будет принято за час-два до начала встречи, погода может быть очень суровой.

— Что можете сказать про вашего соперника — московский «Спартак»?

— Я про «Спартак» вообще никаких комментариев не даю.

— Видели поле на стадионе «Металлург» в Самаре? Говорят, там так много снега, что даже болельщики помогают расчищать поле…

— Болельщики расчищают не газон, а только трибуны. Само поле — зеленое. Оно под пленкой, чистое.

— С появлением нового стадиона в Самаре к чемпионату мира подобные проблемы исчезнут?

— Честно признаться, я еще даже не видел ни разу новую арену, только на видео.

Источник: Известия
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (13)
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dendiesel
1519790887
При -18 игры не будет!!! Болельщики захерееют в такую погоду....
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Диктор
1519791379
Тихонов истинный мужик.Для меня он всегда останется спартаковцем.
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spar57
1519794929
Честные и откровенные ответы Андрея, как и сам главный тренер.
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alexivanof197
1519795933
Правильно,Андрей,мяч круглый,поле прямоугольное,Спартак чемпион,все остальное покажет игра
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OfaZavr
1519805021
правильно, пускай игра все покажет условия одинаковые, лишь бы только травм избежать ну и конечно чтобы Спартак победил!
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zigbert
1519808457
За это его и любят до сих пор болельщики.Ни каких гадостей о Спартаке он не говорит.
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Полная Канистра
1519815105
Андрей ты наш кумир мы всегда помним тебя и всегда с тобой
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paracetamol
1519829132
Спердяк описался.
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