Луис Адриано: «В Самаре очень холодно. Меня не смущает, я «стронг»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано перед матчем 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» поделился мнением о погоде в Самаре. Игра может пройти при температуре в -15 градусов.

Встреча состоится 28 февраля в Самаре. Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Долетели нормально. Чуть-чуть поспал. Здесь очень холодно. Очень холодно. Но не смущает. Я «стронг», – сказал Адриано на русском языке.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как выглядит русский футбол в феврале. Это страшно