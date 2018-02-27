Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Крыльев Советов» – о предложении «Спартака» перенести кубковый матч: «Это ультиматум или что?»

Гендиректор «Крыльев Советов» – о предложении «Спартака» перенести кубковый матч: «Это ультиматум или что?»

27 февраля 2018, 15:18
32

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию о том, что «Спартак» предлагал перенести четвертьфинальный матч Кубка России из Самары в другой город.

Ранее вице-президент красно-белых Наиль Измайлов сообщил, что выдвинул предложение самарцам провести встречу в Москву, Сочи или Краснодаре.

– Почему вы не приняли предложение «Спартака» сыграть кубковый матч в Сочи, Краснодаре или Москве?

– Что значит, почему мы отказались? Это ультиматум или что? Была жеребьевка, она определила поле. В каком Сочи играть и когда? Кто повезет туда наших болельщиков? Не было ни одного письма, ни звонка – ничего не было. Официально у нас не были никаких контактов. От «Спартака» приехал к нам начальник команды, прошелся, посмотрел и сказал: «Да, поле приемлемое. Играть можно».

– Сколько билетов вы уже продали на эту игру?

– Полностью информация будет завтра.

– Стоит ждать аншлаг?

– Его ждать достаточно сложно. Но мы делаем все, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно.

– Ждете заполняемость выше 50 процентов?

– По прогнозам надеемся на это. Сотрудники, не переставая, работают на стадионе – трибуны почищены, сейчас подстригают поле. Обязательно предоставим болельщикам горячий чай.

Встреча «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak 777
1519734092
Имеют право ...естественно что дома стены помогают , смысла им идти на уступки в угоду кому то нет
Ответить
Татарин за ЦСКА
1519734185
И правда,а кто подумал про болельщиков КС???
Ответить
insider_retro
1519734716
Это тот случай, когда из-за балбесов в РФС начинаются агрессивные отношения между клубами на ровном месте. Клубы имеют разный интерес, но всё бы ничего, если бы не февраль на календаре...
Ответить
Shogun
1519734772
Как за стадионом надо ухаживать посмотрите, а лучше слетайте, на Хабаровск, ни грамма снега на стадионе, а вы элементарно снег не в состоянии вывезти со стадиона
Ответить
цувак
1519736482
Просто этот дятел понимает, что шансов у его команды больше на таком поле !!!!!
Ответить
серега кашин
1519737644
это не ультиматум придуро а забота о игроках обеих команд
Ответить
nbv
1519737930
Меня больше интересует кто такой календарь делает. В кубке надо повести всего два тура. Финал играется в мае, разве в апреле нельзя найти два дня что бы повести одну четвертую и полуфиналы . За чем проводить матчи в конце апреля .
Ответить
старина
1519738848
Спартаку надо просто выйти и чпокнуть крыс
Ответить
anatolich72
1519743118
Дебил, ещё 12 дней назад было понятно ,что играть в Самаре преступно по отнашению к здоровью игроков.
Ответить
OfaZavr
1519745158
конечно у каждой стороны своя правда и доводы, все в руках РФС а им до лампочки.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
4
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
3
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
2
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
1
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
7
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Все новости
Все новости
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
22:30
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+