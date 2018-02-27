Гендиректор «Крыльев Советов» – о предложении «Спартака» перенести кубковый матч: «Это ультиматум или что?»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию о том, что «Спартак» предлагал перенести четвертьфинальный матч Кубка России из Самары в другой город.

Ранее вице-президент красно-белых Наиль Измайлов сообщил, что выдвинул предложение самарцам провести встречу в Москву, Сочи или Краснодаре.

– Почему вы не приняли предложение «Спартака» сыграть кубковый матч в Сочи, Краснодаре или Москве?

– Что значит, почему мы отказались? Это ультиматум или что? Была жеребьевка, она определила поле. В каком Сочи играть и когда? Кто повезет туда наших болельщиков? Не было ни одного письма, ни звонка – ничего не было. Официально у нас не были никаких контактов. От «Спартака» приехал к нам начальник команды, прошелся, посмотрел и сказал: «Да, поле приемлемое. Играть можно».

– Сколько билетов вы уже продали на эту игру?

– Полностью информация будет завтра.

– Стоит ждать аншлаг?

– Его ждать достаточно сложно. Но мы делаем все, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно.

– Ждете заполняемость выше 50 процентов?

– По прогнозам надеемся на это. Сотрудники, не переставая, работают на стадионе – трибуны почищены, сейчас подстригают поле. Обязательно предоставим болельщикам горячий чай.

Встреча «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, и начнется в 17:30 по московскому времени.