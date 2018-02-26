Каррера: «У меня было два-три предложения, но я сразу объяснял, что сейчас все мои мысли только о «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хочет завершить нынешний сезон победой в Кубке России и попаданием в Лигу чемпионов. Также итальянский специалист подчеркнул, что все его мысли на данный момент связаны только с красно-белыми.

«Мои ближайшие планы связаны только со «Спартаком». Но работа тренера оценивается конечным результатом, поэтому мои планы могут и не совпасть с планами руководства клуба (улыбается). Хочется достойно завершить этот сложный сезон, выиграть Кубок России и вновь попасть в Лигу чемпионов.

Идеально было бы добиться этого через победу в чемпионате, но понятно, что сделать это в нынешней турнирной ситуации очень сложно. Впрочем, мне нравятся трудности, поэтому я с нетерпением жду возобновления первенства!

Что касается предложений, то два или три раза могли теоретически возникнуть поводы для обсуждения вариантов, но на практике они так и не возникли. Как раз потому, что я сразу объяснял собеседникам: на сегодняшний день все мои мысли заняты исключительно «Спартаком», – сказал Каррера.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первый же сезон привел команду к чемпионству.