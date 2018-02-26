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  • Каррера: «У меня было два-три предложения, но я сразу объяснял, что сейчас все мои мысли только о «Спартаке»

Каррера: «У меня было два-три предложения, но я сразу объяснял, что сейчас все мои мысли только о «Спартаке»

26 февраля 2018, 15:53
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хочет завершить нынешний сезон победой в Кубке России и попаданием в Лигу чемпионов. Также итальянский специалист подчеркнул, что все его мысли на данный момент связаны только с красно-белыми.

«Мои ближайшие планы связаны только со «Спартаком». Но работа тренера оценивается конечным результатом, поэтому мои планы могут и не совпасть с планами руководства клуба (улыбается). Хочется достойно завершить этот сложный сезон, выиграть Кубок России и вновь попасть в Лигу чемпионов.

Идеально было бы добиться этого через победу в чемпионате, но понятно, что сделать это в нынешней турнирной ситуации очень сложно. Впрочем, мне нравятся трудности, поэтому я с нетерпением жду возобновления первенства!

Что касается предложений, то два или три раза могли теоретически возникнуть поводы для обсуждения вариантов, но на практике они так и не возникли. Как раз потому, что я сразу объяснял собеседникам: на сегодняшний день все мои мысли заняты исключительно «Спартаком», – сказал Каррера.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первый же сезон привел команду к чемпионству.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (12)
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mamba9090909
1519652064
Толи 2, толи 3..........теоретически могли, но практически так и не возникли.............. Остальное всё бла-бла.
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Romio-xxx
1519653445
Верим....!!!!!
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Приус
1519656175
Верно, все мысли о команде.
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Одинокий волк Маквейд
1519657244
Каррера в Спартаке надолго.
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DOCTOR PENALTY
1519658346
У Массимо правильные, хорошие мысли. Есть всё, чтобы стать ТОПом, но для этого нужны ещё победы, одной мало.
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OfaZavr
1519659589
в правильном ключе мыслит, от добра добра не ищет.
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Полная Канистра
1519661717
Каррера не вини себя всё восстановится и получится и будут новые победы
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Нострадамус_Саша
1519661757
Народная команда - народный тренер ))))
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zigbert
1519666832
Правильно Массимо,все мысли сейчас только о Спартаке.
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Хугунрег
1519728640
Думаю стоит смотреть между строк... "Мои ближайшие планы связаны только со «Спартаком». Но работа тренера оценивается конечным результатом, поэтому мои планы могут и не совпасть с планами руководства клуба (улыбается). Хочется достойно завершить этот сложный сезон, выиграть Кубок России и вновь попасть в Лигу чемпионов." т.е. Этот сезон доработаю, а дальше ... (Федун его знает, что будет)
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