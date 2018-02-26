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    Каррера: «У меня было два-три предложения, но я сразу объяснял, что сейчас все мои мысли только о «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хочет завершить нынешний сезон победой в Кубке России и попаданием в Лигу чемпионов. Также итальянский специалист подчеркнул, что все его мысли на данный момент связаны только с красно-белыми.

    «Мои ближайшие планы связаны только со «Спартаком». Но работа тренера оценивается конечным результатом, поэтому мои планы могут и не совпасть с планами руководства клуба (улыбается). Хочется достойно завершить этот сложный сезон, выиграть Кубок России и вновь попасть в Лигу чемпионов.

    Идеально было бы добиться этого через победу в чемпионате, но понятно, что сделать это в нынешней турнирной ситуации очень сложно. Впрочем, мне нравятся трудности, поэтому я с нетерпением жду возобновления первенства!

    Что касается предложений, то два или три раза могли теоретически возникнуть поводы для обсуждения вариантов, но на практике они так и не возникли. Как раз потому, что я сразу объяснял собеседникам: на сегодняшний день все мои мысли заняты исключительно «Спартаком», – сказал Каррера.

    Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первый же сезон привел команду к чемпионству.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.02.2018 15:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +61

      Хугунрег 27 февраля 2018, 13:50

      Думаю стоит смотреть между строк...
      "Мои ближайшие планы связаны только со «Спартаком». Но работа тренера оценивается конечным результатом, поэтому мои планы могут и не совпасть с планами руководства клуба (улыбается). Хочется достойно завершить этот сложный сезон, выиграть Кубок России и вновь попасть в Лигу чемпионов."
      т.е. Этот сезон доработаю, а дальше ... (Федун его знает, что будет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      frizom 26 февраля 2018, 22:17

      ну и хорошо! Оставайтесь мистер с нами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 20:40

      Правильно Массимо,все мысли сейчас только о Спартаке.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 26 февраля 2018, 19:15

      Народная команда - народный тренер ))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 19:15

      Каррера не вини себя всё восстановится и получится и будут новые победы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:39

      в правильном ключе мыслит, от добра добра не ищет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 18:19

      У Массимо правильные, хорошие мысли. Есть всё, чтобы стать ТОПом, но для этого нужны ещё победы, одной мало.

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 26 февраля 2018, 18:00

      Каррера в Спартаке надолго.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 26 февраля 2018, 17:42

      Верно, все мысли о команде.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 26 февраля 2018, 16:57

      Верим....!!!!!

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