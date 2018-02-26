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  • Каррера: «Попов хотел больше играть и у него возник вариант с «Рубином». Нормальный рабочий момент»

Каррера: «Попов хотел больше играть и у него возник вариант с «Рубином». Нормальный рабочий момент»

26 февраля 2018, 12:15
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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о ситуации с травмированными игроками и новичками команды, о зимнем трансферном окне, а также о том, что послужило причиной перехода в «Рубин» полузащитника Ивелина Попова.

– Какова ситуация с новичками и травмированными перед возобновлением весенней стадии сезона в России?

– Ханни успел сыграть за нас в двух официальных матчах, и это хорошо. У Максимовича есть шанс дебютировать в кубковой игре. Жано должен вернуться в строй уже после «Крыльев». Тимофееву и Тигиеву надо чуть больше времени. Джикии хотелось бы пожелать успеть восстановиться к чемпионату мира.

– Год назад ваши приобретения на зимнем трансферном рынке получились впечатляющими и помогли «Спартаку» выиграть чемпионат. Что скажете про это окно?

– Скажу, что оно закрылось несколько дней назад, и сейчас о нем вспоминать бессмысленно. Мы получили двух качественных игроков, которые усилят состав. Нам предстоят сложные и интересные матчи в Кубке и чемпионате России, так что мы в полной мере рассчитываем и на тех ребят, что были в команде, и на тех, кто пришел. Также ждем скорейшего выздоровления травмированных в надежде, что не будет новых неприятных сюрпризов по этой части.

– Чем вызван уход в аренду болгарина Попова?

– Он хотел получать больше игровой практики, у него возник вариант с «Рубином». Наш клуб согласился на переход. Совершенно нормальный рабочий момент.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Попов Ивелин Каррера Массимо
Комментарии (2)
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OfaZavr
1519657953
защиту так нормально и не укрепили, а вот насчет Попова правильно сделали зачем ему сидеть бестолку.
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