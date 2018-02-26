Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Попов хотел больше играть и у него возник вариант с «Рубином». Нормальный рабочий момент»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о ситуации с травмированными игроками и новичками команды, о зимнем трансферном окне, а также о том, что послужило причиной перехода в «Рубин» полузащитника Ивелина Попова.

    – Какова ситуация с новичками и травмированными перед возобновлением весенней стадии сезона в России?

    – Ханни успел сыграть за нас в двух официальных матчах, и это хорошо. У Максимовича есть шанс дебютировать в кубковой игре. Жано должен вернуться в строй уже после «Крыльев». Тимофееву и Тигиеву надо чуть больше времени. Джикии хотелось бы пожелать успеть восстановиться к чемпионату мира.

    – Год назад ваши приобретения на зимнем трансферном рынке получились впечатляющими и помогли «Спартаку» выиграть чемпионат. Что скажете про это окно?

    – Скажу, что оно закрылось несколько дней назад, и сейчас о нем вспоминать бессмысленно. Мы получили двух качественных игроков, которые усилят состав. Нам предстоят сложные и интересные матчи в Кубке и чемпионате России, так что мы в полной мере рассчитываем и на тех ребят, что были в команде, и на тех, кто пришел. Также ждем скорейшего выздоровления травмированных в надежде, что не будет новых неприятных сюрпризов по этой части.

    – Чем вызван уход в аренду болгарина Попова?

    – Он хотел получать больше игровой практики, у него возник вариант с «Рубином». Наш клуб согласился на переход. Совершенно нормальный рабочий момент.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2018 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:12

      защиту так нормально и не укрепили, а вот насчет Попова правильно сделали зачем ему сидеть бестолку.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11