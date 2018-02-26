«Ливерпуль» летом постарается выкупить Жоржиньо у «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо может ближайшим летом сменить клубную прописку, сообщает The Times.

Бразилец входит в список наиболее вероятных приобретений руководства «Ливерпуля» предстоящим летом. В текущем сезоне он является одним из ключевых игроков своей команды, которая претендует на победу в Серии А. Ранее он получил приглашение в сборную Италии.

Известно, что в услугах 26-летнего футболиста также заинтересован «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». В текущем сезоне Жоржиньо провел 22 матча в итальянской Серии А, в которых забил два гола.