Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» летом постарается выкупить Жоржиньо у «Наполи»

    Полузащитник «Наполи» Жоржиньо может ближайшим летом сменить клубную прописку, сообщает The Times.

    Бразилец входит в список наиболее вероятных приобретений руководства «Ливерпуля» предстоящим летом. В текущем сезоне он является одним из ключевых игроков своей команды, которая претендует на победу в Серии А. Ранее он получил приглашение в сборную Италии.

    Известно, что в услугах 26-летнего футболиста также заинтересован «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». В текущем сезоне Жоржиньо провел 22 матча в итальянской Серии А, в которых забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2018 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11