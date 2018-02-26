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    Гаттузо: «Милану» пришлось изрядно потрудиться, чтобы победить «Рому»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что матч с «Ромой» показал все возможности его команды. Специалист отметил, что в этом сезоне «россонери» должны были выступить лучше, чем есть на данный момент.

    «Это был упорный матч. В первом тайме «Рома» доставила нам много проблем. По этой причине после перерыва мы пытались играть по-другому, больше играть в пас. У «Ромы» прекрасная команда, поэтому нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы победить.

    В этом сезоне мы могли бы выступать и лучше. При мне мы теряли очки в матче с «Беневенто», например. Но я не думаю, что проблема заключается в мастерстве наших футболистов. Мы демонстрируем его в каждом матче. А не хватает команде целеустремленности и слаженной игры.

    Что касается сегодняшнего матча, то в первом тайме мы делали слишком много предсказуемых передач. Мне это не понравилось. Я предпочитаю задействовать фланги и крайних защитников. Именно так Кесси организовал гол Калабрии, когда нашел свободную зону», – сказал Гаттузо после матча.

    Игра 26-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Милан» завершилась со счетом 0:2.

    Источник: Football Italia

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    26.02.2018 07:53
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