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Материалы

Рома - Милан

25.02.2018, Воскресенье, 22:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 26 тур Рома - Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
7 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Милан 0:2 Рома
Италия. Серия А (2016/2017)
35 тур
7 мая, воскресенье 21:45 Милан 1:4 Рома
16 тур
12 декабря, понедельник 23:00 Рома 1:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 21:45 Милан 1:3 Рома
19 тур
9 января, суббота 22:45 Рома 1:1 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
9 мая, суббота 21:45 Милан 2:1 Рома
16 тур
20 декабря, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
25 апреля, пятница 22:45 Рома 2:0 Милан
16 тур
16 декабря, понедельник 23:45 Милан 2:2 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 22:45 Милан 0:0 Рома
18 тур
22 декабря, суббота 23:45 Рома 4:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
24 марта, суббота 21:00 Милан 2:1 Рома
10 тур
29 октября, суббота 20:00 Рома 2:3 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
7 мая, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
17 тур
18 декабря, суббота 22:45 Милан 0:1 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
6 марта, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
8 тур
18 октября, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Милан 2:3 Рома
18 тур
11 января, воскресенье 22:30 Рома 2:2 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 22:30 Рома 2:1 Милан
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Милан 0:1 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 26 февраля 2018, 12:56

    неужели Милан восстает из пепла! Молодцы! Успехов!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 февраля 2018, 09:38

    Рома в очередной раз огорчает, после ухода Спалетти уже не та команда... жаль...

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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 26 февраля 2018, 00:38

    Предполагал другой исход !

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 25 февраля 2018, 23:56

    Кутроне просто тащит Милан!!!

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