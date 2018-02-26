Кесси выбил зуб Наингголану

Кесси - человек большой и твёрдый, об него лучше не ударяться.
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан лишился зуба в матче 26-го тура чемпионата Италии, в котором его команда принимала в Риме «Милан». Встреча завершилась со счетом 0:2.
В начале игры полузащитник сборной Бельгии столкнулся с Франком Кесси в единоборстве, оказавшись в итоге на газоне. Позже стало ясно, что Наингголан лишился зуба в этом эпизоде, но это не помешало ему после оказанной помощи продолжить встречу. На 64-й минуте Наингголана заменил Эдин Джеко.
В текущем сезоне 29-летний футболист провел 21 матч в Серии А, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Kessie ile çarpışan Nainggolan. pic.twitter.com/hrGBqrPu25— AC Milan Türkiye (@acmilanturkiye) 25 февраля 2018 г.