Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кесси выбил зуб Наингголану

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан лишился зуба в матче 26-го тура чемпионата Италии, в котором его команда принимала в Риме «Милан». Встреча завершилась со счетом 0:2.

    В начале игры полузащитник сборной Бельгии столкнулся с Франком Кесси в единоборстве, оказавшись в итоге на газоне. Позже стало ясно, что Наингголан лишился зуба в этом эпизоде, но это не помешало ему после оказанной помощи продолжить встречу. На 64-й минуте Наингголана заменил Эдин Джеко.

    В текущем сезоне 29-летний футболист провел 21 матч в Серии А, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2018 07:19
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +342

      romvad 26 февраля 2018, 22:08

      Кесси - человек большой и твёрдый, об него лучше не ударяться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:48

      теперь вперед в бокс или в хоккей идти можно))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Ru677 26 февраля 2018, 09:48

      Вылитый боец ММА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 26 февраля 2018, 09:31

      Овечкин одобряет!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Tekken3 26 февраля 2018, 09:17

      прочитал: Месси выбил зуб ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper > Tekken3 26 февраля 2018, 09:21

      Месси тоже выбивал зуб - Майкону

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11