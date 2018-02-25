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    Навас: «Мы знаем, какой Роналду человек. Нас не удивил его поступок в матче с «Алавесом»

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:0).

    «Всегда хочется выступать на одном и том же уровне – очень высоком. Но все мы люди, и иногда тело болит и изнашивается. Мы пытаемся всегда быть на топовом уровне, но в конце сезона решается все. Это время, когда надо показать все, на что ты способен, потому что в это время выигрываются титулы.

    Нас не удивил поступок Роналду [он отдал право пробить пенальти Бензема – прим. ред.] Мы знаем, какой это человек. Криштиану показал, что он часть команды», – сказал Навас.

    «Реал» набрал 51 очко и находится на третьей строчке в таблице.

    Источник: Marca

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    25.02.2018 00:55
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