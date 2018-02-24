Слуцкий сравнил фигуристок Загитову и Медведеву с Роналду и Месси

Бывший главный тренер «Халл Сити» и сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о выступлении российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Очень обидно, что нашим прекрасным девушкам нельзя вручить две золотые медали. Надо радоваться за обеих.

Загитова – Роналду фигурного катания. Криштиану все умеет, супервыучен и блестяще обладает разными компонентами, а Месси – более творческий. Может быть, не настолько разносторонний, как Роналду, но то, что он умеет, иногда делает потрясающе. И эмоции, которые ты переживаешь, в его случае значительно выше.

Здесь так же: Алина обладает прекрасной техникой, особенно прыжковой, у нее безупречные сложнейшие каскады и разнообразие. Но эмоциональное впечатление от выступления Жени зачастую выше», – сказал Слуцкий.

Напомним, что Медведева получила серебро в женском одиночном катании, Загитова – золото.