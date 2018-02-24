Агент Левандовски контактировал с «Реалом»

Новый агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски уже установил контакт с «Реалом».

На этой неделе поляк сменил своего предыдущего представителя на Пини Захави, который помог Неймару перейти в «ПСЖ» из «Барселоны» минувшим летом.

Сообщается, что Захави уже связался с мадридским клубом, который, как сообщают СМИ, готов предложить за 29-летнего игрока около 150 миллионов евро.

Ранее сам Левандовски заявил, что не думает о переезде в Мадрид и полностью сосредоточен на выступлениях за «Баварию».