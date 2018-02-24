Пьянич: «Надеюсь, Дибала поможет «Ювентусу» в оставшейся части сезона»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич заявил, что возвращение в строй нападающего Пауло Дибалы очень поможет туринцам. Аргентинец более месяца восстанавливался от травмы задней поверхности бедра. 13 февраля он форвард провел первую тренировку в общей группе, однако на поле в официальных матчах пока не выходил.

«Серьезно, возвращение Дибалы будет для «Ювентуса» бесценным. Мы надеемся, что он поможет нам в оставшейся части сезона. Нам нужны его качества.

Никто не забил больше штрафных ударов, чем я, за последние семь лет? Я не смотрю статистику, но мне нравится забивать штрафные. Я надеюсь забить еще больше до конца сезона.

Хорошо, что мы с Дибалой можем бить их с обеих сторон, это будет непросто для вратарей. С этой точки зрения «Ювентусу» повезло», – сказал Пьянич.