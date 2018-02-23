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  • Селюк: «Мусе пора к Оланаре в «Амкар». Еще кто-то что-то говорил про Траоре»

Селюк: «Мусе пора к Оланаре в «Амкар». Еще кто-то что-то говорил про Траоре»

23 февраля 2018, 21:37
18

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игру нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы и сравнил нигерийца со своим клиентом Ласиной Траоре.

Напомним, Муса перешел в ЦСКА на правах аренды до конца нынешнего сезона из «Лестера».

«Муса приехал реанимироваться после «Лестера» в ЦСКА, но, судя по его игре, ему пора к Оланаре в «Амкар». Еще кто-то что-то говорил про Траоре.

Вряд ли Муса забьет шесть мячей за полгода, как Ласина, несмотря на то, что он адаптирован к ЦСКА», – написал Селюк в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед Селюк Дмитрий
Комментарии (18)
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SunRomeS
1519411959
По 1-й игре такие выводы??? Да вы, батенька, професиАНАЛ.
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ROTOROVEC
1519412051
что он курит?че за нап такой который за полгода 6 мячей забивает?
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за ЦСКА с 1980г
1519413785
Селюку пора к Траоре..
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Сильвербой
1519415492
Тебя бы с Червиченко рядом посадить, один не ровно к Спартаку дышит, другой на ЦСКА обиделся из-за черной деревяшки! Вот бы вы уже наверное говна налили, в два раза больше!!!
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Муруал
1519415877
Сколько в человеке желчи.Лишился заработка в ЦСКА.Поделом.Я помню,как его в Кубани отодвинули от кормушки с его посредственными клиентами из Африки.Столько гноя на клуб вылил.
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Shogun
1519416396
За полгода 6 мячей, влегкую
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bset
1519423104
Когда Муса будет стоять на поля без движения, а все мячи от него отскакивать будут, как от дерева, тогда и поговорим. И Мусе не нужно 6 голов - от него нужен результат. Если он будет отдавать голевые на условного Щенникова, тем самым побеждая в матче, отсутствие голов вряд ли кто-то вспомнит.
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Полная Канистра
1519423259
все орали муса муса пришёл а муса то пшиком оказался
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Nerlinger
1519445490
Траоре дествительно классный форвард. Забивал немало даже так и не набрав форму. Был бы он не арендован то на сборах набрал бы форму, а так вышло, что вышло. Зря его выгнали. С Мусой и Оланаре его не сравнить.
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арейская
1519454964
Пусть реанимация, пусть ПОКА не получается, но тебе, Селюк, советую затянуть извергающую часть лица на крепчайшие шнурочки, ну дай ты нам наконец-то отдохнуть от тебя, а у Мусы получится, я в это верю, ну и время покажет...
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