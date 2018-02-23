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    Селюк: «Мусе пора к Оланаре в «Амкар». Еще кто-то что-то говорил про Траоре»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игру нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы и сравнил нигерийца со своим клиентом Ласиной Траоре.

    Напомним, Муса перешел в ЦСКА на правах аренды до конца нынешнего сезона из «Лестера».

    «Муса приехал реанимироваться после «Лестера» в ЦСКА, но, судя по его игре, ему пора к Оланаре в «Амкар». Еще кто-то что-то говорил про Траоре.

    Вряд ли Муса забьет шесть мячей за полгода, как Ласина, несмотря на то, что он адаптирован к ЦСКА», – написал Селюк в твиттере.

    Источник: Twitter

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    23.02.2018 21:37
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 25 февраля 2018, 11:27

      Какой тренер и тактика, так и играет команда и каждый игрок в отдельности. С Гончаренко хорошей игры у ЦСКА я не видел

      1
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      Рейтинг: -22

      Cobold 24 февраля 2018, 15:48

      У Селюка рвёт пукан. Где твой Траоре сейчас, даун?

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 февраля 2018, 09:49

      Пусть реанимация, пусть ПОКА не получается, но тебе, Селюк, советую затянуть извергающую часть лица на крепчайшие шнурочки, ну дай ты нам наконец-то отдохнуть от тебя, а у Мусы получится, я в это верю, ну и время покажет...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 февраля 2018, 07:11

      Траоре дествительно классный форвард. Забивал немало даже так и не набрав форму. Был бы он не арендован то на сборах набрал бы форму, а так вышло, что вышло. Зря его выгнали. С Мусой и Оланаре его не сравнить.

      -2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 24 февраля 2018, 02:14

      не удалось на бабки развести цска со своими, вот злоба и прёт..."експерт великий"

      2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 24 февраля 2018, 01:41

      а где сейчас вообще это траоре?ааа,видимо сосёт у тебя под столом,ибо со времен коняшек о нём больше ни кто в мире,кроме тебя разумеется,не слышал и не помнит.Как собственно и о еще одном твоем мега таланте джафаре,или жирафе,не знаю как там его

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 февраля 2018, 01:00

      все орали муса муса пришёл а муса то пшиком оказался

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 24 февраля 2018, 00:58

      Когда Муса будет стоять на поля без движения, а все мячи от него отскакивать будут, как от дерева, тогда и поговорим. И Мусе не нужно 6 голов - от него нужен результат. Если он будет отдавать голевые на условного Щенникова, тем самым побеждая в матче, отсутствие голов вряд ли кто-то вспомнит.

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 23 февраля 2018, 23:06

      За полгода 6 мячей, влегкую

      8
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 23 февраля 2018, 22:57

      Сколько в человеке желчи.Лишился заработка в ЦСКА.Поделом.Я помню,как его в Кубани отодвинули от кормушки с его посредственными клиентами из Африки.Столько гноя на клуб вылил.

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