Селюк: «Мусе пора к Оланаре в «Амкар». Еще кто-то что-то говорил про Траоре»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игру нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы и сравнил нигерийца со своим клиентом Ласиной Траоре.

Напомним, Муса перешел в ЦСКА на правах аренды до конца нынешнего сезона из «Лестера».

«Муса приехал реанимироваться после «Лестера» в ЦСКА, но, судя по его игре, ему пора к Оланаре в «Амкар». Еще кто-то что-то говорил про Траоре.

Вряд ли Муса забьет шесть мячей за полгода, как Ласина, несмотря на то, что он адаптирован к ЦСКА», – написал Селюк в твиттере.