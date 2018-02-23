Иммобиле – игрок недели в Лиге Европы 

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Он забил три мяча в ворота «ФКСБ» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Также игрок вошел в символическую сборную недели в Лиги Европы.

Напомним, что на звание лучшего игрока недели также претендовали полузащитник «Милана» Фабио Борини, принесший победу с минимальным счетом своей команде над «Лудогорцем», нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро, забивший единственный мяч в ворота «Копенгагена», а также полузащитник «Лацио» Петр Зелински, записавший на свой счет еще один гол в ворота «ФКСБ».