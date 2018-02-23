Манчини: «РБ Лейпциг»? Я бы не сказал, что нам повезло»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом».

«Я бы не сказал, что нам повезло. «РБ Лейпциг» — одна из лучших немецких команд. Они прошли «Наполи», и это довольно непросто. Это молодая, но опытная команда, очень сложный соперник для нас. К тому же они находятся на высокой позиции в таблице Бундеслиги», – сказал Манчини.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. «Локомотив» сыграет с «Атлетико», ЦСКА – с «Лионом».