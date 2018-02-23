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    Манчини: «РБ Лейпциг»? Я бы не сказал, что нам повезло»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом».

    «Я бы не сказал, что нам повезло. «РБ Лейпциг» — одна из лучших немецких команд. Они прошли «Наполи», и это довольно непросто. Это молодая, но опытная команда, очень сложный соперник для нас. К тому же они находятся на высокой позиции в таблице Бундеслиги», – сказал Манчини.

    Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. «Локомотив» сыграет с «Атлетико», ЦСКА – с «Лионом».

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.02.2018 17:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 февраля 2018, 22:26

      Очень даже повезло !!! Проходная команда !

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 23 февраля 2018, 18:55

      Если честно то да Лейпциг хорош, но Зенит должен просто обязан проходить немецкую команду, это не Арсенал и не Атлетико с Боруссией чтоб говорить что-то, просто обязаны!!!!!!

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Football06 23 февраля 2018, 21:09

      Я не согласен с Вами. Очень серьезная команда! На мой взгляд, как минимум, не слабее Боруссии!

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