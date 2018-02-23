Кверквелия: «Хотел либо «Арсенал», либо «Милан», либо «Атлетико». Испанцы и попались»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Локомотив» сыграет с «Атлетико».

«Жеребьевку не смотрел, летел в Грузию, но результат знаю. Я очень рад, что нам попался мадридский «Атлетико». Это покажет, на каком уровне мы находимся, на что способны.

Мы будем серьезно готовиться к этим играм. К «Ницце» мы тоже серьезно готовились, а французский клуб тоже сильный соперник. Получить такого соперника для клуба очень хорошо. Для меня сыграть против Гризманна будет очень интересно.

Подробнее смогу только после игры рассказать. Я хотел в соперники либо «Арсенал», либо «Милан», либо «Атлетико». Вот испанцы и попались. Хочу сказать болельщикам спасибо, что вчера пришли на стадион в холод, болели за нас. Мы будем в каждой игре выкладываться до конца», – сказал Кверквелия.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. ЦСКА – с «Лионом», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом».