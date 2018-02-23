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    Кверквелия: «Хотел либо «Арсенал», либо «Милан», либо «Атлетико». Испанцы и попались»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Локомотив» сыграет с «Атлетико».

    «Жеребьевку не смотрел, летел в Грузию, но результат знаю. Я очень рад, что нам попался мадридский «Атлетико». Это покажет, на каком уровне мы находимся, на что способны.

    Мы будем серьезно готовиться к этим играм. К «Ницце» мы тоже серьезно готовились, а французский клуб тоже сильный соперник. Получить такого соперника для клуба очень хорошо. Для меня сыграть против Гризманна будет очень интересно.

    Подробнее смогу только после игры рассказать. Я хотел в соперники либо «Арсенал», либо «Милан», либо «Атлетико». Вот испанцы и попались. Хочу сказать болельщикам спасибо, что вчера пришли на стадион в холод, болели за нас. Мы будем в каждой игре выкладываться до конца», – сказал Кверквелия.

    Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. ЦСКА – с «Лионом», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом».

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.02.2018 16:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 23 февраля 2018, 19:40

      Битва тренеров. Надеюсь на Палыча

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 февраля 2018, 17:08

      Тоже надеюсь что с серьезным соперником покажете хороший футбол.

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