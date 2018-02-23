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    Погребняк: «Матч с «Динамо» для меня будет особенным, это факт»

    Новичок «Тосно» нападающий Павел Погребняк рассказал о воспоминаниях, которые связывают его с Санкт-Петербургом, где играет его новая команда.

    «Санкт-Петербург – не чужой для меня город. Именно здесь у меня были яркие победы, здесь прошли самые значимые годы в моей футбольной карьере. Так что я полон амбиций, сил и желания – хочу помочь команде и передать свой опыт.

    В связи с турнирным положением «Тосно» для нас каждый матч будет важным и определяющим. Поэтому я не делю матчи на важные и не важные. Что касается последнего матча с «Динамо» – для меня он будет особенным, это факт.

    Реально ли попасть в сборную? Скажу так: Станислав Саламович Черчесов – мой сосед, так что возможно все», – сказал Погребняк.

    Напомним, накануне 34-летний футболист подписал контракт с «Тосно» после ухода из «Динамо».

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.02.2018 10:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 24 февраля 2018, 19:27

      Он собрался передавать опыт! П.....ц Тосно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 13:14

      Рассказывает красиво.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 23 февраля 2018, 23:01

      единственный гол, который Погребняк сможет забить в матче с Динамо, это автогол, может хоть так он оправдает 2 бесполезных года

      а по поводу соседства, Черчесов это не тот сосед, через которого попадают в сборную, в соседях надо иметь хотя бы Мутко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 23 февраля 2018, 18:42

      Передать опыт хочет, опыт сидеть на лавке да он у тебя есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 февраля 2018, 18:22

      Путь в сборную через соседа? ))) Мдоооо ... Парень конкретно находится в другой реальности.

      -2
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 23 февраля 2018, 17:25

      LERDAV. Паша,точно в Тошно будет играть лучше, денежный карман не будет оттягивать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 23 февраля 2018, 15:07

      особенно лениво глядеть со скамейки...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 13:36

      Забей им 2, Паша-гордость наша. Вспомни, как в Зените стал лучшим бомбардиром КУЕФА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 февраля 2018, 12:44

      Очень важным , для наблюдения со скамейки ......

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 февраля 2018, 12:20

      Грезит на ЧМ 2018 попасть?Посмеялся в полный рост.

      2
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