Погребняк: «Матч с «Динамо» для меня будет особенным, это факт»

Новичок «Тосно» нападающий Павел Погребняк рассказал о воспоминаниях, которые связывают его с Санкт-Петербургом, где играет его новая команда.

«Санкт-Петербург – не чужой для меня город. Именно здесь у меня были яркие победы, здесь прошли самые значимые годы в моей футбольной карьере. Так что я полон амбиций, сил и желания – хочу помочь команде и передать свой опыт.

В связи с турнирным положением «Тосно» для нас каждый матч будет важным и определяющим. Поэтому я не делю матчи на важные и не важные. Что касается последнего матча с «Динамо» – для меня он будет особенным, это факт.

Реально ли попасть в сборную? Скажу так: Станислав Саламович Черчесов – мой сосед, так что возможно все», – сказал Погребняк.

Напомним, накануне 34-летний футболист подписал контракт с «Тосно» после ухода из «Динамо».