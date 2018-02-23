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  • Погребняк: «Матч с «Динамо» для меня будет особенным, это факт»

Погребняк: «Матч с «Динамо» для меня будет особенным, это факт»

23 февраля 2018, 10:05
14

Новичок «Тосно» нападающий Павел Погребняк рассказал о воспоминаниях, которые связывают его с Санкт-Петербургом, где играет его новая команда.

«Санкт-Петербург – не чужой для меня город. Именно здесь у меня были яркие победы, здесь прошли самые значимые годы в моей футбольной карьере. Так что я полон амбиций, сил и желания – хочу помочь команде и передать свой опыт.

В связи с турнирным положением «Тосно» для нас каждый матч будет важным и определяющим. Поэтому я не делю матчи на важные и не важные. Что касается последнего матча с «Динамо» – для меня он будет особенным, это факт.

Реально ли попасть в сборную? Скажу так: Станислав Саламович Черчесов – мой сосед, так что возможно все», – сказал Погребняк.

Напомним, накануне 34-летний футболист подписал контракт с «Тосно» после ухода из «Динамо».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Динамо Россия Погребняк Павел Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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insider_retro
1519370308
Сначала забитые голы и победы команды, потом длинные речи, заявления и шутки!
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OfaZavr
1519374500
мстить готовиться бывшему клубу с которым расстался не по хорошему из-за своей жадности и наглости.
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Lev Aleks
1519374854
Он особо пристально будет наблюдать за матчем со скамейки запасных)))
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Lester84
1519375889
Особенным - это в смысле по традиции проведешь его на лавке? Или вообще в заявку не попадешь?
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Pourport
1519377636
Грезит на ЧМ 2018 попасть?Посмеялся в полный рост.
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VikNMar
1519379089
Очень важным , для наблюдения со скамейки ......
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prezent2017
1519382180
Забей им 2, Паша-гордость наша. Вспомни, как в Зените стал лучшим бомбардиром КУЕФА.
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orlovcar
1519387645
особенно лениво глядеть со скамейки...
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Tostao
1519399373
Путь в сборную через соседа? ))) Мдоооо ... Парень конкретно находится в другой реальности.
Ответить
zigbert
1519467290
Рассказывает красиво.
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