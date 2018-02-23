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    Ерохин: «Зениту» будет сложно с любым соперником в 1/8 финала»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал за счет чего его команда смогла сдержать «Селтик» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, в стане сине-бело-голубых готовились к другому футболу со стороны гостей.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

    – «Зенит» просто смял «Селтик» в этом матче. Что скажете о сопернике?

    – Не знаю, почему, но мы готовились к тому, что они будут так же агрессивно и плотно играть, как у себя дома. Однако получилось так, как вышло в итоге. В какие-то моменты они старались действовать агрессивно, но не смогли забить. Возможно, все дело в том, что мы немного перестроились и сделали все, чтобы навязать сопернику другую игру. Главное, что забили быстрый гол, что было нам на руку. Так что мы довольны, что прошли дальше.

    – Как вам зрительская поддержка?

    – На нашем стадионе всегда отличные болельщики. Пусть даже один сектор был завешен баннером. Оставшееся большинство на стадионе компенсировали этот недостаток.

    – Со следующей стадии «Зенит» может сыграть с российской командой. Хорошо бы попасть на «Локо»…

    – В Лиге Европы остались достаточно серьезные команды. Что наши, что иностранные, поэтому будет сложно с любым соперником.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.02.2018 09:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 23 февраля 2018, 13:45

      Целостной игры нет,только эпизоды!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 13:44

      У Зенита один соперник - сам Зенит!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 февраля 2018, 09:59

      Зальцбург, Виктория П, Спортинг, Марсель,Атлетик и в какой то степени с Лионом можно сыграть или Лацио ну а с остальными лучше не встречаться

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 февраля 2018, 09:21

      Грамотный подход...

      0
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