Ерохин: «Зениту» будет сложно с любым соперником в 1/8 финала»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал за счет чего его команда смогла сдержать «Селтик» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, в стане сине-бело-голубых готовились к другому футболу со стороны гостей.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

– «Зенит» просто смял «Селтик» в этом матче. Что скажете о сопернике?

– Не знаю, почему, но мы готовились к тому, что они будут так же агрессивно и плотно играть, как у себя дома. Однако получилось так, как вышло в итоге. В какие-то моменты они старались действовать агрессивно, но не смогли забить. Возможно, все дело в том, что мы немного перестроились и сделали все, чтобы навязать сопернику другую игру. Главное, что забили быстрый гол, что было нам на руку. Так что мы довольны, что прошли дальше.

– Как вам зрительская поддержка?

– На нашем стадионе всегда отличные болельщики. Пусть даже один сектор был завешен баннером. Оставшееся большинство на стадионе компенсировали этот недостаток.

– Со следующей стадии «Зенит» может сыграть с российской командой. Хорошо бы попасть на «Локо»…

– В Лиге Европы остались достаточно серьезные команды. Что наши, что иностранные, поэтому будет сложно с любым соперником.