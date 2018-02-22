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  • Семин: «Может, сыграем со «Спартаком» в шесть центральных защитников»

Семин: «Может, сыграем со «Спартаком» в шесть центральных защитников»

22 февраля 2018, 22:21
16

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» (1:0) поговорил о предстоящем поединке 21 тура РФПЛ против московского «Спартака».

– Вылечился Ведран Чорлука, однако в двух встречах не сыграл. Как вы решаете проблему с таким количеством защитников?

– Это не проблема, а нормальная ситуация. Мы очень надеемся на Ведрана в ближайшее время. У нас еще Тарас Михалик есть.

– Это значит, что сыграете в три центральных со «Спартаком»?

– Может быть. А может в пять или шесть, «Спартак» же хорошо атакует.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Семин Юрий
Комментарии (16)
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Диктор
1519327506
Да без разницы в сколько защитников вы сыграете..
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movie
1519327510
почему не в десять)
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DOCTOR PENALTY
1519327892
Это будет крутое дерби!
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Антон bx14e
1519327905
Мы близки к чемпионству,а у Спартака в атаке-одни легионеры...защита-дыра у них,на это Юрий Павлович и сделает ставку.
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Eddyson
1519328078
Остаётся позавидовать Палычу: у нас столько и защитников не наберется в заявке, наверное.
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кошмарик
1519328815
Палыч троллит Спартак.. красавелло! ++++
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ljrljr0505
1519329237
Если Палыч шутит, значит в команде все хорошо.
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zigbert
1519329685
Ничья здесь никого не устроит.
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ROSTOV SUPER
1519333526
По настроению Палыча видно , что он почуял " запах крови " ! Ждем хороший матч !
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docndoc
1519354304
Да ладно, Палыч, прибедняться: 5-6 защитников... В игре с Ниццей я с удовольствием (как россиянин) и с огорчением (как КБ) увидел главное в игре Локо - выучку. Четко видна тренерская рука. Спартаку при всей самоотдаче, мастерстве нападения и т.п. пока заметно этой выучки не хватает..
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