Семин: «Может, сыграем со «Спартаком» в шесть центральных защитников»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» (1:0) поговорил о предстоящем поединке 21 тура РФПЛ против московского «Спартака».

– Вылечился Ведран Чорлука, однако в двух встречах не сыграл. Как вы решаете проблему с таким количеством защитников?

– Это не проблема, а нормальная ситуация. Мы очень надеемся на Ведрана в ближайшее время. У нас еще Тарас Михалик есть.

– Это значит, что сыграете в три центральных со «Спартаком»?

– Может быть. А может в пять или шесть, «Спартак» же хорошо атакует.