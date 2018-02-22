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    Семин: «Может, сыграем со «Спартаком» в шесть центральных защитников»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» (1:0) поговорил о предстоящем поединке 21 тура РФПЛ против московского «Спартака».

    – Вылечился Ведран Чорлука, однако в двух встречах не сыграл. Как вы решаете проблему с таким количеством защитников?

    – Это не проблема, а нормальная ситуация. Мы очень надеемся на Ведрана в ближайшее время. У нас еще Тарас Михалик есть.

    – Это значит, что сыграете в три центральных со «Спартаком»?

    – Может быть. А может в пять или шесть, «Спартак» же хорошо атакует.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2018 22:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 февраля 2018, 08:53

      Ставь восемь цз, Шпалыч. Свини все равно пропустят, Ари забьет. При Кутепове, да еще если Ребро в воротах будет.

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 23 февраля 2018, 05:51

      Да ладно, Палыч, прибедняться: 5-6 защитников... В игре с Ниццей я с удовольствием (как россиянин) и с огорчением (как КБ) увидел главное в игре Локо - выучку. Четко видна тренерская рука. Спартаку при всей самоотдаче, мастерстве нападения и т.п. пока заметно этой выучки не хватает..

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 23 февраля 2018, 01:09

      пол литры покажет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 23 февраля 2018, 00:05

      По настроению Палыча видно , что он почуял " запах крови " ! Ждем хороший матч !

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 23:01

      Ничья здесь никого не устроит.

      4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 февраля 2018, 22:53

      Если Палыч шутит, значит в команде все хорошо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 22 февраля 2018, 22:46

      Палыч троллит Спартак.. красавелло! ++++

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > SapogSpb 27 февраля 2018, 21:59

      не можешь понять?? тренируй мозг.. читай книжки, разгадывай шарады, собери головоломку.. вообщем займись делом..

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 февраля 2018, 22:34

      Остаётся позавидовать Палычу: у нас столько и защитников не наберется в заявке, наверное.

      6
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Eddyson 23 февраля 2018, 04:07

      У Шпалыча и защитники есть и локомотив на ходу...
      А у нас, как у парусного судна -ветер...

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 22 февраля 2018, 22:31

      Мы близки к чемпионству,а у Спартака в атаке-одни легионеры...защита-дыра у них,на это Юрий Павлович и сделает ставку.

      2
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      Рейтинг: +876

      movie > Антон bx14e 22 февраля 2018, 22:33

      ставка не 6 защитников?

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 22:31

      Это будет крутое дерби!

      4
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