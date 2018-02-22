Куасси: «Не могу сказать, что «Зенит» одна из лучших команд в турнире, но хорошая – это точно»

Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси, имеющий опыт выступления в РФПЛ в составе «Краснодара», оценил шансы своей команды на выход в 1/8 финала Лиги Европы в противостоянии с «Зенитом».

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» состоится в четверг, 22 февраля, в 21:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:1.

— Как оцениваете шансы «Селтика» в ответной игре с «Зенитом»?

— Считаю, что у нас есть немало шансов победить и в следующей игре в Петербурге. Мы способны пройти дальше. Нужно лишь продолжать работать и показывать такую же игру, как в домашнем матче, — думаю, тогда у «Селтика» все получится.

— Футболисты «Зенита» не очень уверенно выглядели в первой игре. Что можете сказать об этой команде?

— Я считаю, что «Зенит» — хорошая команда. Не могу сказать, что одна из лучших в турнире, но хорошая — это точно.

— Кого вы считаете наиболее опасным игроком «Зенита»?

— Для меня там нет опасных игроков.