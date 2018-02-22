Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куасси: «Не могу сказать, что «Зенит» одна из лучших команд в турнире, но хорошая – это точно»

    Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси, имеющий опыт выступления в РФПЛ в составе «Краснодара», оценил шансы своей команды на выход в 1/8 финала Лиги Европы в противостоянии с «Зенитом».

    Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» состоится в четверг, 22 февраля, в 21:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:1.

    — Как оцениваете шансы «Селтика» в ответной игре с «Зенитом»?

    — Считаю, что у нас есть немало шансов победить и в следующей игре в Петербурге. Мы способны пройти дальше. Нужно лишь продолжать работать и показывать такую же игру, как в домашнем матче, — думаю, тогда у «Селтика» все получится.

    — Футболисты «Зенита» не очень уверенно выглядели в первой игре. Что можете сказать об этой команде?

    — Я считаю, что «Зенит» — хорошая команда. Не могу сказать, что одна из лучших в турнире, но хорошая — это точно.

    — Кого вы считаете наиболее опасным игроком «Зенита»?

    — Для меня там нет опасных игроков.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 22 февраля 2018, 12:36

      Зенит должен соответственно настроиться на игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 22 февраля 2018, 10:55

      Надеюсь, такое высказывание разозлит игроков Зенита и мы увидим совершенно другую игру. Удачи сегодня всем нашим командам в ЛЕ!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > baden69 22 февраля 2018, 11:58

      Разорзлит..?!Хочется верить.Радимова на них нет.Нет нормального лидера,куоторый может направить команду,успокоить и разозлить.Если у Заболотнего пойдёт игра,то сможет стать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 22 февраля 2018, 10:11

      имеет полное право так говорить. Зенит своей игрой показал, что пока зубов нет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11