Главный тренер «Атлетика»: «Говорить, что у «Спартака» нет шансов – очень опасная затея»

Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спартака» поделился ожиданиями от встречи.

В первой игре баски победили со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Первый матч сложился для нас весьма успешно. Но расслабляться рано. Теперь нужно поставить точку в этом противостоянии. А болельщики обязательно нам помогут и сделают так, чтобы «Спартаку» было неуютно. Чтобы он постоянно помнил, что играет вдали от дома, на «Сан-Мамесе».

Говорить, что у «Спартака» нет шансов – очень опасная затея. Поэтому я воздержусь. Очевидно, что «Спартак» будет зол и агрессивен в атаке. Наша задача – достойно на это ответить. И хотим не просто удержать преимущество, а еще раз победить», – сказал Сиганда.

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