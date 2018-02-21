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    Главный тренер «Атлетика»: «Говорить, что у «Спартака» нет шансов – очень опасная затея»

    Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спартака» поделился ожиданиями от встречи.

    В первой игре баски победили со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Первый матч сложился для нас весьма успешно. Но расслабляться рано. Теперь нужно поставить точку в этом противостоянии. А болельщики обязательно нам помогут и сделают так, чтобы «Спартаку» было неуютно. Чтобы он постоянно помнил, что играет вдали от дома, на «Сан-Мамесе».

    Говорить, что у «Спартака» нет шансов – очень опасная затея. Поэтому я воздержусь. Очевидно, что «Спартак» будет зол и агрессивен в атаке. Наша задача – достойно на это ответить. И хотим не просто удержать преимущество, а еще раз победить», – сказал Сиганда.

    «Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2018 21:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 февраля 2018, 08:13

      Удачи КРАСНО-БЕЛЫЕ!!!!! И порвите этих шавок!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 22:26

      Что тут скажешь? Вперёд Спартак!

      1
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