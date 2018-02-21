Черчесов: «Джикия может быть здоровым к ЧМ-2018. А вот готовым – это другой вопрос»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с восстановлением Георгия Джикии от травмы колена.

– На днях с ним общались. Вроде, все идет нормально. Опять пожелал ему не зацикливаться на проблеме. Сказал ему: «Выполняй обязательную программу. Наступит день Х, и мы посмотрим». Думаю, к чемпионату миру он может уже быть здоровым. А вот готовым – это другой вопрос.

– Значит, надежда у вас еще сохраняется?

– Думаю, ситуацию просто надо отпустить. Мы знаем, что он нужен нам, но его сегодня в сборной нет. Наша задача – не плакаться, а искать резерв.

Напомним, в январе Джикия повредил крестообразные связки в товарищеском матче. Сообщалось, что он может вернуться на поле в мае.