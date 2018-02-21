Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Джикия может быть здоровым к ЧМ-2018. А вот готовым – это другой вопрос»

Черчесов: «Джикия может быть здоровым к ЧМ-2018. А вот готовым – это другой вопрос»

21 февраля 2018, 12:50
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с восстановлением Георгия Джикии от травмы колена.

– На днях с ним общались. Вроде, все идет нормально. Опять пожелал ему не зацикливаться на проблеме. Сказал ему: «Выполняй обязательную программу. Наступит день Х, и мы посмотрим». Думаю, к чемпионату миру он может уже быть здоровым. А вот готовым – это другой вопрос.

– Значит, надежда у вас еще сохраняется?

– Думаю, ситуацию просто надо отпустить. Мы знаем, что он нужен нам, но его сегодня в сборной нет. Наша задача – не плакаться, а искать резерв.

Напомним, в январе Джикия повредил крестообразные связки в товарищеском матче. Сообщалось, что он может вернуться на поле в мае.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Спартак Джикия Георгий Черчесов Станислав
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1519207518
Слишком много о Джикие пишут... он чего Канаваро русский? Не лучше Березуцких смотрится ....
Ответить
Чикомас
1519211498
Готов-не готов...В любом состоянии лучше Кутепова да и Васина, пожалуй...
Ответить
lordmrv
1519213977
Георгий и на одной ноге сыграет, он боец.
Ответить
Viper for CSKA
1519214641
Какой кошмар в нашем футбол е творится, если травма одного футболиста столько шума вызывает. Он конечно хороший футболист, но ни коим образом не Мальдини. Он на высоком уровне играет полтора года от силы, а мы его уже заменить не можем. Мрак одним словом.
Ответить
нейтральныйкакникто
1519215304
Как любят в России называть и считать любого, более-менее проявившего себя ,НЕЗАМЕНИМЫМ , и не видеть , и тем более не искать, ему замену. Кто такой Джикия? Он известен то 1-2 года , а уже всё-ЛЕГЕНДА.......Что , на нём свет клином сошёлся? Да таких как он море , только тренерАм нужно больше работать , а не в новостях попусту брехать о неимении в России футболистов
Ответить
DOCTOR PENALTY
1519218824
Думаю Георгию по силам решить "другой" вопрос
Ответить
OfaZavr
1519224955
это правильно торопить не стоит, как уж получиться так и получиться, если сможет не только выздороветь но и форму набрать то отлично если нет то придется без него.
Ответить
САДЫЧОК
1519230863
джикия-очень средний игрок!
Ответить
Главные новости
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
14
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
1
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
15
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
9
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
Вчера, 15:48
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+