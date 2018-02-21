Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Джикия может быть здоровым к ЧМ-2018. А вот готовым – это другой вопрос»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с восстановлением Георгия Джикии от травмы колена.

    – На днях с ним общались. Вроде, все идет нормально. Опять пожелал ему не зацикливаться на проблеме. Сказал ему: «Выполняй обязательную программу. Наступит день Х, и мы посмотрим». Думаю, к чемпионату миру он может уже быть здоровым. А вот готовым – это другой вопрос.

    – Значит, надежда у вас еще сохраняется?

    – Думаю, ситуацию просто надо отпустить. Мы знаем, что он нужен нам, но его сегодня в сборной нет. Наша задача – не плакаться, а искать резерв.

    Напомним, в январе Джикия повредил крестообразные связки в товарищеском матче. Сообщалось, что он может вернуться на поле в мае.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2018 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 21 февраля 2018, 19:34

      джикия-очень средний игрок!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 17:55

      это правильно торопить не стоит, как уж получиться так и получиться, если сможет не только выздороветь но и форму набрать то отлично если нет то придется без него.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 16:13

      Думаю Георгию по силам решить "другой" вопрос

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 21 февраля 2018, 15:15

      Как любят в России называть и считать любого, более-менее проявившего себя ,НЕЗАМЕНИМЫМ , и не видеть , и тем более не искать, ему замену. Кто такой Джикия? Он известен то 1-2 года , а уже всё-ЛЕГЕНДА.......Что , на нём свет клином сошёлся? Да таких как он море , только тренерАм нужно больше работать , а не в новостях попусту брехать о неимении в России футболистов

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > VVM1964 22 февраля 2018, 06:44

      Кутепов виноват в 3 голах от Атлетика? Тогда Джикия виновен в 5 от Ливерпуля. Такая вырисовывается логика

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 15:04

      Какой кошмар в нашем футбол е творится, если травма одного футболиста столько шума вызывает. Он конечно хороший футболист, но ни коим образом не Мальдини. Он на высоком уровне играет полтора года от силы, а мы его уже заменить не можем. Мрак одним словом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 21 февраля 2018, 14:52

      Георгий и на одной ноге сыграет, он боец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 февраля 2018, 14:11

      Готов-не готов...В любом состоянии лучше Кутепова да и Васина, пожалуй...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 февраля 2018, 13:05

      Слишком много о Джикие пишут... он чего Канаваро русский? Не лучше Березуцких смотрится ....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Derzkiy1 21 февраля 2018, 14:53

      Ну на Березуцкого сегодня посмотрим. Удачи и ему и команде, будем болеть!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11