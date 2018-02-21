Василий Березуцкий: «Вернблум неплох даже на скамейке запасных»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» рассказал о взаимодействиях на поле с полузащитником Понтусом Вернблумом.

Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– В первом матче с «Црвеной Звездой» вы играли вместе с Вернблумом в защите, оцените его игру.

– Понтус – универсальный игрок. Ему, конечно, непривычно было играть правого центрального защитника, но если мы сыграли «на ноль» на выезде, значит игра была успешной, и Понтус сыграл неплохо. Нормально, в общем.

Он даже на скамейке запасных неплох.