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    Василий Березуцкий: «Вернблум неплох даже на скамейке запасных»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» рассказал о взаимодействиях на поле с полузащитником Понтусом Вернблумом.

    Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – В первом матче с «Црвеной Звездой» вы играли вместе с Вернблумом в защите, оцените его игру.

    – Понтус – универсальный игрок. Ему, конечно, непривычно было играть правого центрального защитника, но если мы сыграли «на ноль» на выезде, значит игра была успешной, и Понтус сыграл неплохо. Нормально, в общем.

    Он даже на скамейке запасных неплох.

    Источник: Rusfootball.info

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    21.02.2018 10:11
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