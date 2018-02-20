Главные новости дня. Василий Березуцкий может завершить карьеру, «Реал» продаст Бэйла и Бензема

Адурис может пропустить ответный матч со «Спартаком» из-за повреждения.

Василий Березуцкий: «Вряд ли продолжу карьеру после этого сезона».

Дом Коутиньо ограблен в Барселоне.

«Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии.

Первый тур следующего сезона РФПЛ может состояться 29-30 июля.

В ЦСКА может появиться хавбек «Атлетико Минейро» Отеро.

«Реал» уведомил Бэйла и Бензема, что намерен продать их летом.

Стоимость эксплуатации стадиона «Динамо» составит 300 миллионов в год.

«Лас-Пальмас» продал Виеру в Китай за 23 миллиона.