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    Главные новости дня. Василий Березуцкий может завершить карьеру, «Реал» продаст Бэйла и Бензема

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2018 21:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 февраля 2018, 08:18

      Время неумолимо..........................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 21 февраля 2018, 05:19

      Вася ты нужен ЦСКА и сборной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 февраля 2018, 05:17

      Вася молодец!....хороший защитник, но возраст в футболе важен и пора переходит в класс тренеров

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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 20 февраля 2018, 21:55

      Василий Березуцкий: «Вряд ли продолжу карьеру после этого сезона».-
      правильно Вася хватить

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