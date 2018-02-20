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  • Главные новости дня. Василий Березуцкий может завершить карьеру, «Реал» продаст Бэйла и Бензема

Главные новости дня. Василий Березуцкий может завершить карьеру, «Реал» продаст Бэйла и Бензема

20 февраля 2018, 21:05
4

Адурис может пропустить ответный матч со «Спартаком» из-за повреждения.

Василий Березуцкий: «Вряд ли продолжу карьеру после этого сезона».

Дом Коутиньо ограблен в Барселоне.

«Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии.

Первый тур следующего сезона РФПЛ может состояться 29-30 июля.

В ЦСКА может появиться хавбек «Атлетико Минейро» Отеро.

«Реал» уведомил Бэйла и Бензема, что намерен продать их летом.

Стоимость эксплуатации стадиона «Динамо» составит 300 миллионов в год.

«Лас-Пальмас» продал Виеру в Китай за 23 миллиона.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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Михас007
1519152950
Василий Березуцкий: «Вряд ли продолжу карьеру после этого сезона».- правильно Вася хватить
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a-rakhmatov
1519179477
Вася молодец!....хороший защитник, но возраст в футболе важен и пора переходит в класс тренеров
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igormaddog
1519179567
Вася ты нужен ЦСКА и сборной!
Ответить
starche
1519190322
Время неумолимо..........................
Ответить
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