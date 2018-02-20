Адурис может пропустить ответный матч со «Спартаком» из-за повреждения

Вот уж подарок то)))
Участие нападающего «Атлетика» Арица Адуриса в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком» находится под вопросом.
Сегодня 37-летний футболист не смог завершить тренировку, покинув занятие спустя всего 15 минут после его начала.
Отмечается, что перед уходом в раздевалку на осмотр к врачу форвард пообщался с главным тренером команды Хосе Анхелем Сигандой.
Напомним, Адурис стал автором дубля в ворота красно-белых в первой встрече (3:1).
Поединок в Бильбао состоится в четверг, 22 февраля.