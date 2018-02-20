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    Адурис может пропустить ответный матч со «Спартаком» из-за повреждения

    Участие нападающего «Атлетика» Арица Адуриса в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком» находится под вопросом.

    Сегодня 37-летний футболист не смог завершить тренировку, покинув занятие спустя всего 15 минут после его начала.

    Отмечается, что перед уходом в раздевалку на осмотр к врачу форвард пообщался с главным тренером команды Хосе Анхелем Сигандой.

    Напомним, Адурис стал автором дубля в ворота красно-белых в первой встрече (3:1).

    Поединок в Бильбао состоится в четверг, 22 февраля.

    Источник: Marca

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    20.02.2018 17:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 21 февраля 2018, 11:14

      Вот уж подарок то)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 19:47

      Большой радости в этом нет.Если не считать этих мячей ничем особым он не выделялся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 февраля 2018, 19:23

      Мавр сделал своё дело, мавр может уходить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 20 февраля 2018, 19:14

      Кому он страшен ? С ним, без него - непринципиально. "Спартак" - чемпион !!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 20 февраля 2018, 18:51

      Позорно надеяться на недуг соперника, которому к тому же 37 лет. У нас полно своих молодых нападающих, весьма неплохих, так неужели неспособны забивать как баски? Другое дело что за защиту волнительно..

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:43

      это конечно хорошо, но удивляет что мы опасаемся 37-летнего ветерана который и в молодости то звездой не был, хотя я лично больше нашей защитной линии опасаюсь чем Адуриса)

      8
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 февраля 2018, 18:42

      Спартаку никакие адурисы уже не страшны!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 февраля 2018, 18:22

      Да уж , не молод, пора уже и о пенсии подумать, а он все борется со Спартаком.Без него уж точно испанцам хана. Забивать то уже не кому. Правда , если только ему на замену не выйдет его папа...

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 февраля 2018, 18:02

      Наверное нужно что бы пол состава басков пропустили эту игру!!! Причем колличественно, 11 на 5 мы бы их порвали!!!

      2
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      Рейтинг: +673

      life85 20 февраля 2018, 17:53

      Лучше бы он первый матч пропустил !

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