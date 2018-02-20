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  • Адурис может пропустить ответный матч со «Спартаком» из-за повреждения

Адурис может пропустить ответный матч со «Спартаком» из-за повреждения

20 февраля 2018, 17:47
11

Участие нападающего «Атлетика» Арица Адуриса в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком» находится под вопросом.

Сегодня 37-летний футболист не смог завершить тренировку, покинув занятие спустя всего 15 минут после его начала.

Отмечается, что перед уходом в раздевалку на осмотр к врачу форвард пообщался с главным тренером команды Хосе Анхелем Сигандой.

Напомним, Адурис стал автором дубля в ворота красно-белых в первой встрече (3:1).

Поединок в Бильбао состоится в четверг, 22 февраля.

Источник: Marca
Лига Европы Атлетик Спартак Адурис Ариц
Комментарии (11)
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Shogun
1519138203
Радуйтесь 37ми летний игрок играет в 10ть раз лучше, чем распиаренные мешки
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life85
1519138433
Лучше бы он первый матч пропустил !
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Сильвербой
1519138962
Наверное нужно что бы пол состава басков пропустили эту игру!!! Причем колличественно, 11 на 5 мы бы их порвали!!!
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raritet
1519140133
Да уж , не молод, пора уже и о пенсии подумать, а он все борется со Спартаком.Без него уж точно испанцам хана. Забивать то уже не кому. Правда , если только ему на замену не выйдет его папа...
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OfaZavr
1519141411
это конечно хорошо, но удивляет что мы опасаемся 37-летнего ветерана который и в молодости то звездой не был, хотя я лично больше нашей защитной линии опасаюсь чем Адуриса)
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oyabun
1519141908
Позорно надеяться на недуг соперника, которому к тому же 37 лет. У нас полно своих молодых нападающих, весьма неплохих, так неужели неспособны забивать как баски? Другое дело что за защиту волнительно..
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Нострадамус_Саша
1519143284
Кому он страшен ? С ним, без него - непринципиально. "Спартак" - чемпион !!!!
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DIDI 23
1519143834
Мавр сделал своё дело, мавр может уходить...
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zigbert
1519145272
Большой радости в этом нет.Если не считать этих мячей ничем особым он не выделялся.
Ответить
Bobafett
1519200850
Вот уж подарок то)))
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