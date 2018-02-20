Стоимость эксплуатации стадиона «Динамо» составит 300 миллионов в год

Переговоры об эксплуатации реконструируемого стадиона «Динамо» с одноименным футбольным клубом продолжаются. На данный момент стороны не могут договориться о стоимости аренды футбольного поля на дни проведения игры.

«Идет рабочий процесс. Каждая сторона должна была прийти к пониманию, что никто не хочет зарабатывать на родной команде больше, чем нужно.

С другой стороны, никто не сможет играть здесь бесплатно. Эти два понимания достигнуты и теперь важно прийти к золотой середине: сколько стоит играть на таком стадионе, и сколько каждая сторона будет получать.

Просто у нас разные цели, хотя организации родственные. Задача владельца стадиона – получать хотя бы минимальную отдачу. Инвестор истратил на этот проект деньги.

Но даже если это забыть, стоимость эксплуатации арены в неигровые дни должна как-то возмещаться. А футбольный клуб арендует поле только на игровые дни, которых пока пятнадцать.

В Калининграде была подсчитана средняя стоимость эксплуатации арены и они насчитали пятьсот миллионов рублей в год. Там стадион больше, поэтому наши затраты составят, допустим, триста миллионов рублей в год», – рассказал старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

Ранее сообщалось, что строительство стадиона «Динамо» завершится в конце апреля 2018 года.