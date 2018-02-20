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    Стоимость эксплуатации стадиона «Динамо» составит 300 миллионов в год

    Переговоры об эксплуатации реконструируемого стадиона «Динамо» с одноименным футбольным клубом продолжаются. На данный момент стороны не могут договориться о стоимости аренды футбольного поля на дни проведения игры.

    «Идет рабочий процесс. Каждая сторона должна была прийти к пониманию, что никто не хочет зарабатывать на родной команде больше, чем нужно.

    С другой стороны, никто не сможет играть здесь бесплатно. Эти два понимания достигнуты и теперь важно прийти к золотой середине: сколько стоит играть на таком стадионе, и сколько каждая сторона будет получать.

    Просто у нас разные цели, хотя организации родственные. Задача владельца стадиона – получать хотя бы минимальную отдачу. Инвестор истратил на этот проект деньги.

    Но даже если это забыть, стоимость эксплуатации арены в неигровые дни должна как-то возмещаться. А футбольный клуб арендует поле только на игровые дни, которых пока пятнадцать.

    В Калининграде была подсчитана средняя стоимость эксплуатации арены и они насчитали пятьсот миллионов рублей в год. Там стадион больше, поэтому наши затраты составят, допустим, триста миллионов рублей в год», – рассказал старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

    Ранее сообщалось, что строительство стадиона «Динамо» завершится в конце апреля 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2018 10:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 февраля 2018, 17:10

      не вижу проблем,продайте имя стадиона барыгам.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 февраля 2018, 16:51

      строили -построили но играть нельзя бесплатно Бизнес превыше всего мир денег и больше ничего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 февраля 2018, 15:07

      На Динамо не кто не ходит, как они вообще собираются отбивать затраты!

      -1
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 20 февраля 2018, 13:29

      При такой посещаемости, таких показателях и такой дорогой эксплуатации стадиона, не проще Динамо играть на школьных полях?

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 20 февраля 2018, 13:21

      Ну это просто уже даже не смешно. Люди с голода мрут, а тут какое-то говно ещё содержать, на которое 300 человек ходит

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 февраля 2018, 13:06

      Надо, как некоторые, передать стадион клубу Динамо в концессию за 1 рубль!

      2
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > insider_retro 20 февраля 2018, 13:28

      Разница в том, что стадион Динамо был построен за частные средства, а в Питере выделены денежные средства с городского бюджета. Поэтому никто так Динамо стадион не отдаст. В Питере стадион является главной ареной не только для футбола, но и для концертов и т.д.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Evgeniy32 20 февраля 2018, 13:44

      Спасибо. Но, думаю, никакой город не потянул бы своим бюджетом такое сооружение... В любом случае, надо искать прозрачные и понятные схемы финансового содержания. Иначе будет муть и казнокрадство, что приведёт к обычным последствиям...

      2
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > insider_retro 20 февраля 2018, 14:50

      Такие города как Москва и Санкт-Петербург могут потянуть такое сооружение, тут уже вопрос о грамотном распределении средств больше стоит. По поводу содержания согласен. Правительство СПб отдали стадион Зениту и тем самым не думают о его содержании. А сами при этом будут зарабатывать за счет других мероприятий без каких то затрат.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 20 февраля 2018, 13:00

      Ого го

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      Рейтинг: +722

      Urry 20 февраля 2018, 12:49

      Туда и народу столько не придет

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      Рейтинг: +648

      shahor 20 февраля 2018, 12:23

      У бело-голубых ВСЕГДА был свой стадион,расположенный рядом с одноимённой станцией метро.В итоге мы видим,что фк Динамо вынужден платить за аренду стадиона "Динамо" не слабые деньги.Браво Степашин и компания!Эти верные путинисты орали в своё время,когда пришёл реальный инвестор,что СТАДИОН "Динамо" никогда никому не будет продан.В итоге чел развернулся и ушёл.Было бы весьма познавательно,если б господин Степашин пояснил в чьих "родственных" руках оказался один из старейших стадионов страны.

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 20 февраля 2018, 12:09

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