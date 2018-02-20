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  • Стоимость эксплуатации стадиона «Динамо» составит 300 миллионов в год

Стоимость эксплуатации стадиона «Динамо» составит 300 миллионов в год

20 февраля 2018, 10:06
20

Переговоры об эксплуатации реконструируемого стадиона «Динамо» с одноименным футбольным клубом продолжаются. На данный момент стороны не могут договориться о стоимости аренды футбольного поля на дни проведения игры.

«Идет рабочий процесс. Каждая сторона должна была прийти к пониманию, что никто не хочет зарабатывать на родной команде больше, чем нужно.

С другой стороны, никто не сможет играть здесь бесплатно. Эти два понимания достигнуты и теперь важно прийти к золотой середине: сколько стоит играть на таком стадионе, и сколько каждая сторона будет получать.

Просто у нас разные цели, хотя организации родственные. Задача владельца стадиона – получать хотя бы минимальную отдачу. Инвестор истратил на этот проект деньги.

Но даже если это забыть, стоимость эксплуатации арены в неигровые дни должна как-то возмещаться. А футбольный клуб арендует поле только на игровые дни, которых пока пятнадцать.

В Калининграде была подсчитана средняя стоимость эксплуатации арены и они насчитали пятьсот миллионов рублей в год. Там стадион больше, поэтому наши затраты составят, допустим, триста миллионов рублей в год», – рассказал старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

Ранее сообщалось, что строительство стадиона «Динамо» завершится в конце апреля 2018 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (20)
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APchelov
1519110976
Отдали бы стадион милиции. Она бы на одних московских штрафах за месяц всё отбила )
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bset
1519113922
Теперь осталось вывести свои доходы на уровень построенной инфраструктуры. А то стадионы появляются, а люди также не ходят. Вот даже и не знаешь, что такого можно сделать, чтобы люди наконец стали на стадионы ходить.
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Lev Aleks
1519114974
Коррупционеры ни как не придумают как лучше бабло отмывать)
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Fan Loko mik
1519116957
При средней посещаемости 2000 человек и 15 матчах за сезон бабки потраченные на строительство стадиона отобются.....отобются, два пишем три на ум пошло......ни когда короче...........
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shahor
1519118638
У бело-голубых ВСЕГДА был свой стадион,расположенный рядом с одноимённой станцией метро.В итоге мы видим,что фк Динамо вынужден платить за аренду стадиона "Динамо" не слабые деньги.Браво Степашин и компания!Эти верные путинисты орали в своё время,когда пришёл реальный инвестор,что СТАДИОН "Динамо" никогда никому не будет продан.В итоге чел развернулся и ушёл.Было бы весьма познавательно,если б господин Степашин пояснил в чьих "родственных" руках оказался один из старейших стадионов страны.
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insider_retro
1519121167
Надо, как некоторые, передать стадион клубу Динамо в концессию за 1 рубль!
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Axe111
1519122116
Ну это просто уже даже не смешно. Люди с голода мрут, а тут какое-то говно ещё содержать, на которое 300 человек ходит
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Опорник84
1519128423
На Динамо не кто не ходит, как они вообще собираются отбивать затраты!
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Полная Канистра
1519134690
строили -построили но играть нельзя бесплатно Бизнес превыше всего мир денег и больше ничего
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3a zenit
1519135842
не вижу проблем,продайте имя стадиона барыгам.
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