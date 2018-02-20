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    Первый тур следующего сезона РФПЛ может состояться 29-30 июля

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что правление РФПЛ будет рекомендовать общему собранию клубов лиги провести первый тур следующего сезона в конце июля.

    Напомним, в этом году в России пройдет чемпионат мира, который завершится 15 июля.

    «Правление РФПЛ будет рекомендовать общему собранию проводить первый тур 29-30 июля, по-другому пока не получается. Матч за Суперкубок будет за три дня до начала сезона, а его участники проведут первый тур позже остальных. Но это все предварительно, потому что только общее собрание может принимать решение», – сказал Бабаев.

    Источник: ТАСС

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    20.02.2018 15:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 19:01

      Чем раньше тем лучше.И если не выйдем из группы - никакого отдыха.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:20

      сначала этот маразм с осень-весна а потом конечно мало что получается, не нужно было подражать остальным а оставить как было.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 20 февраля 2018, 18:01

      Когда на весну-осень будем переходить??? Обещали после ЧМ. Сколько можно баловаться, тешить самолюбие??

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 февраля 2018, 16:43

      какой дурак это сделал что теперь такие проблемы в ущерб сборной и командам лиги меняйте на сезон как в прошлом было Весна -Осень и не надо было подражать западу ведь у них совсем другие климатические условия нежели у нас

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 февраля 2018, 16:42

      Ну что, надо россиянам обеспечивать себе отпуска. Из группы не выходим и все, едем шампанское пить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 февраля 2018, 15:48

      Как же можно забыть о "потенциально уставших, не успевающих восстановиться после трёх тяжелейших игр ЧМ" игроках сборной?!
      Не патриотично это! Стыдно должно быть, товарисч!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 февраля 2018, 15:41

      Слишком щадящая рекомендация! Целесообразно клубам сурово предложить отдыхать до конца августа, а потом играть до середины января! Не надо искать лёгких путей! Тем более и для подобного маразма, наверняка, найдётся объяснение!)))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 20 февраля 2018, 15:38

      И по два матча в неделю, устроим боксинг дэй, до зимы закончим и до весны в спячку!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 20 февраля 2018, 15:23

      Ну последняя игру у наших 28 июня и это целый месяц, чтобы подготовиться нормально к чемпионату

      8
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Shogun 21 февраля 2018, 00:43

      А тут и лету конец, опять пинаем мяч по болоту, и газон от снега очищаем...

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