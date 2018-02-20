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  • Первый тур следующего сезона РФПЛ может состояться 29-30 июля

Первый тур следующего сезона РФПЛ может состояться 29-30 июля

20 февраля 2018, 15:16
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что правление РФПЛ будет рекомендовать общему собранию клубов лиги провести первый тур следующего сезона в конце июля.

Напомним, в этом году в России пройдет чемпионат мира, который завершится 15 июля.

«Правление РФПЛ будет рекомендовать общему собранию проводить первый тур 29-30 июля, по-другому пока не получается. Матч за Суперкубок будет за три дня до начала сезона, а его участники проведут первый тур позже остальных. Но это все предварительно, потому что только общее собрание может принимать решение», – сказал Бабаев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (10)
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Shogun
1519129438
Ну последняя игру у наших 28 июня и это целый месяц, чтобы подготовиться нормально к чемпионату
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Бабушка Зильзиля
1519130310
И по два матча в неделю, устроим боксинг дэй, до зимы закончим и до весны в спячку!
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insider_retro
1519130462
Слишком щадящая рекомендация! Целесообразно клубам сурово предложить отдыхать до конца августа, а потом играть до середины января! Не надо искать лёгких путей! Тем более и для подобного маразма, наверняка, найдётся объяснение!)))
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zatonn
1519130908
Как же можно забыть о "потенциально уставших, не успевающих восстановиться после трёх тяжелейших игр ЧМ" игроках сборной?! Не патриотично это! Стыдно должно быть, товарисч!
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bset
1519134140
Ну что, надо россиянам обеспечивать себе отпуска. Из группы не выходим и все, едем шампанское пить.
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Полная Канистра
1519134204
какой дурак это сделал что теперь такие проблемы в ущерб сборной и командам лиги меняйте на сезон как в прошлом было Весна -Осень и не надо было подражать западу ведь у них совсем другие климатические условия нежели у нас
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Vratarь
1519138880
Когда на весну-осень будем переходить??? Обещали после ЧМ. Сколько можно баловаться, тешить самолюбие??
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OfaZavr
1519140058
сначала этот маразм с осень-весна а потом конечно мало что получается, не нужно было подражать остальным а оставить как было.
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zigbert
1519142486
Чем раньше тем лучше.И если не выйдем из группы - никакого отдыха.
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