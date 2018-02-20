Первый тур следующего сезона РФПЛ может состояться 29-30 июля

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что правление РФПЛ будет рекомендовать общему собранию клубов лиги провести первый тур следующего сезона в конце июля.

Напомним, в этом году в России пройдет чемпионат мира, который завершится 15 июля.

«Правление РФПЛ будет рекомендовать общему собранию проводить первый тур 29-30 июля, по-другому пока не получается. Матч за Суперкубок будет за три дня до начала сезона, а его участники проведут первый тур позже остальных. Но это все предварительно, потому что только общее собрание может принимать решение», – сказал Бабаев.