«Реал» уведомил Бэйла и Бензема, что намерен продать их летом

«Реал» сообщил полузащитнику Гарету Бэйлу и нападающему Кариму Бензема, что не заинтересован в продолжении сотрудничества с ними и намерен продать.

По всей вероятности, валлиец и француз покинут сливочных в летнее трансферное окно, поскольку президент клуба Флорентино Перес задумал масштабную перестройку состава мадридцев.

Сообщается, что у Бэйла есть варианты в АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». Бензема, в свою очередь, рассматривает предложение из Китая и возможность возвращения во Францию.