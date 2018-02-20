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    «Реал» уведомил Бэйла и Бензема, что намерен продать их летом

    «Реал» сообщил полузащитнику Гарету Бэйлу и нападающему Кариму Бензема, что не заинтересован в продолжении сотрудничества с ними и намерен продать.

    По всей вероятности, валлиец и француз покинут сливочных в летнее трансферное окно, поскольку президент клуба Флорентино Перес задумал масштабную перестройку состава мадридцев.

    Сообщается, что у Бэйла есть варианты в АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». Бензема, в свою очередь, рассматривает предложение из Китая и возможность возвращения во Францию.

    Источник: Mundodeportivo

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    20.02.2018 13:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 21 февраля 2018, 06:26

      Бензема лучше бы рассмотрел предложение из МЛС

      0
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 20 февраля 2018, 21:16

      бейла оставить, а вот бензема срочно продавать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 18:28

      Для них это не худший вариант.Оба еще не окончательно реализовали свой потенциал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 февраля 2018, 18:14

      Парни давно к этому готовы и востребованы ! Хорошо , что заранее ! Есть время найти новый клуб и согласовать условия .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:09

      очень сомневаюсь в правдивости этой информации, даже если было так то мы бы об этом точно не узнали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 20 февраля 2018, 17:53

      наконец то!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 февраля 2018, 16:20

      Реалу встряска не помешает.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Zelibaba 20 февраля 2018, 16:08

      эт точно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 20 февраля 2018, 16:01

      Думаю Бензема можно и продать, а вот Бейла поставить в нападение - быстрый, мощный игрок. Единственный минус, то что он "хрустальный"

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      Sola > КонтриК 20 февраля 2018, 22:15

      Фишка Бэйла в скорости. Ему нужен фланг, желательно левый, который застолбил за собой Роналду.

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 20 февраля 2018, 14:55

      У Погребняка пусть спросят, что в этом случаи делаеть надо))

      1
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