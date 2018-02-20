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  • «Реал» уведомил Бэйла и Бензема, что намерен продать их летом

«Реал» уведомил Бэйла и Бензема, что намерен продать их летом

20 февраля 2018, 13:58
14

«Реал» сообщил полузащитнику Гарету Бэйлу и нападающему Кариму Бензема, что не заинтересован в продолжении сотрудничества с ними и намерен продать.

По всей вероятности, валлиец и француз покинут сливочных в летнее трансферное окно, поскольку президент клуба Флорентино Перес задумал масштабную перестройку состава мадридцев.

Сообщается, что у Бэйла есть варианты в АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». Бензема, в свою очередь, рассматривает предложение из Китая и возможность возвращения во Францию.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Реал Бензема Карим Бэйл Гарет
Комментарии (14)
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insider_retro
1519125279
Любому человеку, конечно, приятней получать другие сообщения! А подобное, явно не прибавит игрокам оптимизма...
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Бабушка Зильзиля
1519127700
У Погребняка пусть спросят, что в этом случаи делаеть надо))
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КонтриК
1519131670
Думаю Бензема можно и продать, а вот Бейла поставить в нападение - быстрый, мощный игрок. Единственный минус, то что он "хрустальный"
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Сибирь за Спартак
1519132802
Реалу встряска не помешает.
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volfrik
1519138433
наконец то!
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OfaZavr
1519139354
очень сомневаюсь в правдивости этой информации, даже если было так то мы бы об этом точно не узнали.
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dok66
1519139640
Парни давно к этому готовы и востребованы ! Хорошо , что заранее ! Есть время найти новый клуб и согласовать условия .
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zigbert
1519140497
Для них это не худший вариант.Оба еще не окончательно реализовали свой потенциал.
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Jackson88
1519150564
бейла оставить, а вот бензема срочно продавать
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kaa-71
1519183584
Бензема лучше бы рассмотрел предложение из МЛС
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