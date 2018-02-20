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    Ройса освистали болельщики «Боруссии» Менхенгладбах

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пожаловался на плохое отношение к себе болельщиков «Боруссии» Менхенгладбах, с которой его команда встречалась в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги (1:0).

    «В этом матче свист с трибун особенно сильно задел меня и эмоционально надломил. Уверен, что я не заслужил такое отношение к себе после трех лет выступления за Менхенгладбах.

    В перерыве ко мне подошел спортивный директор клуба Макс Эберл. Он сказал мне, что не стоит обращать на это внимание и нужно оставаться спокойным», – рассказал Ройс.

    Напомним, 28-летний футболист выступал за «Боруссию» Менхенгладбах с 2009 по 2012 год.

    Источник: Bild

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    20.02.2018 11:15
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